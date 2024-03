Prince of Persia: The Lost Crown – Warrior’s Path-Update & Speedrun-Mode online

Ubisoft hat das erste große Update in der Roadmap von „Prince of Persia: The Lost Crown“ veröffentlicht, beginnend mit Warrior’s Path und dem Speedrun-Mode.

Das Warrior’s Path-Update umfasst neben dem neuen Speedrun-Mode außerdem eine Permadeath-Option, sowie neue Outfits. Das Gold-Outfit erhält man zum Beispiel, wenn Spieler das Ende auf der Stufe Immortal erreichen, ohne zu sterben. Optional erhalten die besten Spieler das Holo Chroma-Outfit. Wer „Prince of Persia: The Lost Crown“ in unter 10 Stunden meistert, erhält zusätzlich das Swift Sargon-Outfit.

Außerdem wurden verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen hinzugefügt:

Neue Option zum Aktivieren von „Omnidirektionales Parieren“

– Damit können Sie einen Angriff abwehren, der von hinten, über oder unter Ihnen kommt

Der Bereich der benutzerdefinierten Schwierigkeitsparameter wurde erweitert

– Hinweis: Der Parier-Schwierigkeitsgrad kann jetzt auf „Sehr einfach“ eingestellt werden.

– Der Schaden und die Gesundheit des Gegners sind größer

Neue Option „Automatisches Athra-Nachfüllen“ im benutzerdefinierten Schwierigkeitsgrad

Neue Option zum „HUD ausblenden“

Neue Option zum Anpassen des Hintergrund-Audiopegels.

Sonstiges: Unterstützung von 120 Hz auf der Xbox Series S

Die zukünftige Roadmap für „Prince of Persia: The Lost Crown“ umfasst zudem ein neues Story-Kapitel, das als Premium-DLC erreicht. Bis dahin folgen außerdem der Boss Attack-Mode und die Devine Trials.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ ist auch Teil des Oster-Sales und kostet aktuell nur 29,99 EUR bei Amazon.de.