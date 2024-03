Prince of Persia: The Lost Crown Roadmap enthüllt einen Story-DLC & Speedrun-Mode

Ubisoft hat die weitere Roadmap für „Prince of Persia: The Lost Crown“ vorgestellt, die im Laufe des Jahres nicht nur kostenlose Updates beinhaltet, sondern auch einen Story-DLC und Speedrund umfasst. Letzteres wird schon in Kürze verfügbar sein.

Bereits in der nächsten Woche gibt es ein neues Inhalts-Update in Form des Warrior’s Path, das am 20. März erscheint. Damit werden ein Speedrun-Modus, ein Permadeath-Modus und vier neue Outfits für Sargon hinzugefügt – und das komplett kostenlos für alle Besitzer des Spiels.

Die weiteren Updates namens Boss Attack und Divine Trials umfassen jeweils eine Boss-Marathon-Herausforderung und neue Outfits für Sargon. Außerdem gibt es neue Kampf-, Plattform- und Puzzle-Herausforderungen sowie neue Amulette, Outfits für Sargon und andere Überraschungen.

Neues Story-Kapitel Prince of Persia: The Lost Crown

Später in diesem Jahr veröffentlicht Ubisoft ein zusätzliches Story-Kapitel für „Prince of Persia: The Lost Crown“. Dieses bringt noch einmal mehrere Stunden an Gameplay, einschließlich einer brandneuen Handlung, neuen Umgebungen und Gegner. Genauere Details zum Story-Kapitel möchte der Publisher in Kürze mitteilen.

Prince of Persia: The Lost Crown Roadmap

Bis dahin hat sich das Hauptspiel als äußerst lohnenswert erwiesen, wie in unserem Review zum Spiel festgestellt.

„Prince of Persia: The Lost Crown schafft einen tollen Mix aus den Anfängen und dem bekannten Erfolg der Reihe. Der 2D- Plattformer wurde gekonnt mit magischen Fähigkeiten und Angriffen gemixt, wodurch ein toller Titel entstanden ist. Er bietet ein ansprechendes Gameplay, das einiges an Spannung, aber auch an Rätsel und Herausforderungen mit sich bringt.“

„Prince of Persia: The Lost Crown“ ist für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich. Das Spiel ist derzeit auch Teil des Must-Have Sales im PlayStation Store.