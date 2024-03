Rise of the Ronin: Pre-Order Deal für 55 EUR

Sonys und Team Ninjas Rise of the Ronin ist einer der wenigen großen Spiele in diesem Jahr für PS5, den man wohl nicht verpassen sollte. Besonders günstig geht das heute mit einem Pre-Order Deal von Media Markt.

In Rise of the Ronin verkörpern die Spieler die Rolle eines Ronin – eines herrenlosen Samurai – während der letzten Tage des Tokugawa-Shogunats. Als namenloser Krieger erkunden sie die weite Welt Japans der späten Edo-Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts und halten das Schicksal der Nation in seinen Händen.

Im Kern setzt Rise of Ronin auf präzises, schnelles und befriedigendes Kampf-Gameplay, das Spieler von Team Ninja gewohnt sind. Neben diesem tiefgründigen Ansatz lässt man verschiedene Spielstile zu, die Nah- und Fernkampfwaffen kombinieren und so den Erfolg oder Niederlage bestimmen.

Rise of the Ronin günstig vorbestellen

Das alles können Spieler ab dem morgigen Freitag haben und bis dahin von einem günstigen Pre-Order Angebot profitieren. Bei Media Markt gibt es Rise of the Ronin durch einen Direktabzug nämlich für nur 55,99 EUR. Dieser Rabatt wird umgehend im Warenkorb abgezogen und ist somit das derzeit günstigste Angebot für das Spiel.

Die 20 Prozent Nachlass gelten auch auf zahlreiche andere Spiele, darunter Dragon’s Dogma 2, Alone in the Dark, Helldivers 2, Final Fantasy VII Rebirth oder WWE 2K24. Die komplette Übersicht gibt es unter diesem Link.

Rise of the Ronin (Vorbestellung) durch 20% Direktabzug um Warenkorb

Die ersten Reviews zu Rise of the Ronin deuten auf einen potenziellen Hit in. In der japanischen Famitsu wird vor allem die Spielwelt gelobt, die es zu erkunden gilt. Die offene Welt wird als fesselnd und unterhaltsam beschrieben, mit wunderschönen Landschaften und einer visuellen Darstellung zum Eintauchen. Außerdem wurde der positive Einfluss der unterschiedlichen Kräfte erwähnt, die sich lohnend auf das Gameplay auswirken.

Rise of the Ronin Reviews im Anmarsch

Weitere Eindrücke zu Rise of the Ronin werden am heutigen Nachmittag wartet, sobald die internationalen Reviews online gehen. Nimmt man die Famitsu als Vorboten, scheint Rise of the Ronin ein sicherer Kauf zu sein.