Son and Bone: Bizarrer und spaßiger Gameplay-Trailer zum Dino-Shooter

TeamKill Media zeigt die ersten Gameplay-Szenen aus ihrem neuen Dino-Shooter „Son and Bone„, das auf das etwas erfolglose „Quantum Error“ im vergangenen Jahr folgt. Die Szenen wirken recht bizarr, aber auch unterhaltsam. Eine Art „Turok“ auf Steroiden?

Bereits die Beschreibung zum Spiel lässt erahnen, dass es in „Son and Bone“ etwas verrückter zugeht. Als eine Farm in Patchwork, Montana, von einer berüchtigten Bande überfallen wird, ist Sheriff Sam Judge entschlossen, die Kriminellen vor Gericht zu bringen und die entführte Geisel zu retten. Doch während seiner Verfolgung stößt Sam auf rätselhafte Hinweise, die ihn in eine andere Welt führen – eine Welt, die von prähistorischen Kreaturen und Dinosauriern beherrscht wird. Nun muss er nicht nur ums Überleben kämpfen, sondern auch einen Weg finden, zurück zur Erde zu gelangen.

TeamKill Media versichert, dass die Erfahrungen aus „Quantum Error“ in die Entwicklung eingeflossen sind, da sie als recht kleines Studio stets dazulernen.

Old-School-Gameplay trifft auf modernen Shooter

Die Spieler erleben hier den ultimativen Ego-Shooter, in dem Old-School-Gameplay auf moderne Mechaniken trifft. In dieser rasanten Action-Welt geben schnelle Bewegungen, Doppelsprünge und Sprints, gepaart mit dem atemberaubenden Greifhakenschwingen, einem die Freiheit, dynamisch durch die Levels zu navigieren. Die intensiven Finisher sind schließlich das Highlight, bei denen Knochen zerschmettert und das Fleisch seiner Gegner zerfetzt werden, um einen in die Rolle eines unaufhaltsamen Kriegers zu versetzen.

Eine Besonderheit ist der anhaltende Adrenalinkick. In dieser Welt gibt es keine Zeit zum Nachladen – der Kampf geht unaufhörlich weiter und man muss schnell reagieren, sobald man der riesigen Auswahl an Dinosauriern gegenübertritt, von flinken Raptoren bis hin zum imposanten Tyrannosaurus Rex, die einen zum Abendessen einladen wollen. Eine Auswahl an Waffen aus verschiedenen Epochen sorgt indes für unendlichen Spielspaß. Von klassischen Revolvern bis zu mächtigen Raketenwerfern stehen dem Spieler zahlreiche Optionen zur Verfügung, um seine Feinde in den Untergang zu führen.

„Son and Bone“ erscheint „very soon“ für PS5, schreibt der Entwickler.