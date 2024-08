Monster Jam: Showdown – Karriere-Modus & Showdown Tour im Spotlight-Trailer

Am 29. August 2024 ist es soweit: „Monster Jam Showdown“ feiert seinen Release für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Showdown-Events sind mehr als nur 1v1-Rennen; sie erfordern neben Geschwindigkeit auch beeindruckende Stunts und Zerstörung, um das Publikum zu begeistern. Spieler können entscheiden, ob sie die schwierigsten Events in einer Kategorie meistern oder sich in anderen Modi versuchen möchten. Um die Karriere vollständig abzuschließen und alle 66 Fahrzeuge sowie über 140 Lackierungen zu sammeln, müssen alle Kategorien erfolgreich abgeschlossen werden.

Mit über 130 Events, die in drei verschiedene Kategorien unterteilt sind, bietet die Showdown Tour eine dynamische und nicht-lineare Spielerfahrung. Diese Struktur ermöglicht es den Spielern, eine Vielzahl von Wettbewerben zu erleben, die sie nach Belieben in Bezug auf Geschwindigkeit und Fähigkeiten kombinieren können. Jeder Sieg schaltet neue Events innerhalb der aktuellen Kategorie frei und fördert somit unterschiedliche Spielstile und strategische Ansätze. Spieler begegnen stets neuen Herausforderungen, die ihren Vorlieben entsprechen, und erkunden dabei alle drei Originalumgebungen des Spiels.

