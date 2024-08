Endlich Wochenende: Das sind unsere Game-Tipps!

Die Sommerpause neigt sich so langsam ihrem Ende zu und die Anzahl neuer Spiele steigt damit auch wieder. Was sich an diesem Wochenende besonders lohnt, erfahrt ihr in unseren Tipps zu den freien Tagen.

Besonders actionreich wird es mit „Atlas Fallen Reign of Sand“, das in dieser Woche ein größeres Update erhalten hat. Wer sich aufregende Hack’n Slash-Action stürzen möchte, ist in „Atlas Fallen“ genau richtig.

„Atlas Fallen: Reign of Sand“ entführt die Spieler in eine epische Fantasy-Welt, die von Sandstürmen und Magie geprägt ist. In dieser düsteren Welt übernehmen die Spieler die Rolle eines namenlosen Helden, der gegen die übermächtigen Herrscher der Wüste kämpft. Die offene Welt ist zudem reich an verschiedenen Regionen, von endlosen Sanddünen bis zu mysteriösen Ruinen, die eine packende Mischung aus Erkundung und Adventure bieten.

Wer das original „Atlas Fallen“ besitzt, profitiert von einem kostenlosen Upgrade, für alle anderen ist das Spiel derzeit im Sale erhältlich. Ein paar zusätzliche Eindrücke gibt es in unserem aktuellen Review zu „Atlas Fallen“.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit

Fast heimlich wurde „Five Nights at Freddy’s: Into the Pit“ veröffentlicht, eine Neuauflage des 2D-Klassikers im Five Nights at Freddy’s-Universum.

In „Five Nights at Freddy’s: Into the Pit“ tauchen die Spieler in ein furchteinflößendes Abenteuer in der dunklen und geheimnisvollen Welt von Freddy Fazbear’s Pizza ein. Die Geschichte spielt in der alten, verlassenen Pizzeria voller animatronischer Albträume. Während die Spieler die unheimlichen Überreste des einst beliebten Restaurants erkunden, stoßen sie auf verwunschene Maschinen und decken beunruhigende Geheimnisse auf, die in den Mauern der Pizzeria verborgen sind.

Je tiefer sie vordringen, umso komplizierter werden die Rätsel lösen und je schwieriger wird es, den Fängen bedrohlicher Animatronik zu entgehen, die entschlossen sind, euch zu töten. „Into the Pit“ ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was das Franchise in Zukunft noch bietet.

Abgedrehte Gori: Cuddly Carnage Demo

Als Demo-Tipp in dieser Woche haben wir „Gori: Cuddly Carnage„, das in Kürze als Vollversion erscheint. Die Demo bietet Zugang zum ersten Level des Spiels, das bisher nur während des letzten Steam NextFest für den PC verfügbar war.

Diese Demo umfasst auch visuelle Verbesserungen sowie zusätzliche Features: Dazu gehören „Finisher“ für geschwächte Gegner, die Gesundheit und Energie regenerieren, und „Perfekte Ausweichmanöver“, bei denen das präzise Ausweichen die Zeit kurzzeitig verlangsamt, sodass sich die Spieler schneller bewegen können als ihre Feinde. Es lohnt sich also!

Was spielt ihr an diesem Wochenende so?