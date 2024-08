Destiny 2: Das Sonnenwende-Event ist zurück, Statement zur Zukunft

Bungie hat das jährliche Sonnenwende-Event in „Destiny 2“ gestartet, das diesmal ein neues Memento, neue Waffen und Rüstung mit sich bringt. Zudem versichert der Entwickler, dass die Entwicklungs-Pipeline trotz der kürzlichen Turbulenzen beibehalten wird.

Die Highlights des Events, das bis zum 27. August 2024 verfügbar ist: Hüter haben die Chance, das Sonnenwende-Siegel zu erlangen und den Titel „Flammenhüter“ zu verdienen, indem sie die Herausforderungen des Events meistern. Währenddessen bekämpfen sie feindliche Wellen in der beliebten Aktivität „Leuchtfeuer-Party“, um ein auffälliges Glühen für die Sonnenwende-Rüstung zu erhalten, das jedem Hüter-Outfit einen besonderen Glanz verleiht. Anschließend lässt sich stilvoll mit neuen Belohnungen wie dem Glücksstern-Bogen feiern, dem allerersten Sonnenwende-Memento und dem exklusiven Rüstungsset „Erhabener Anzug“.

Nach dem finalen Kampf gegen die Zeugen in Destiny 2: Die finale Form begann ein neues Kapitel im Universum, das die Hüter zu aufregenden Abenteuern lockte. In Destiny 2: Echos materialisierte sich ein mysteriöses Objekt und stürzte auf die Oberfläche von Nessus. Im zweiten Akt, der am 16. Juli startete, begaben sich die Spieler auf eine Reise in die Tiefen von Nessus, um herauszufinden, wer das erste Echo an sich genommen hat. Beide Akte sind weiterhin für alle verfügbar, die heute ins Spiel einsteigen. Der dritte Akt beginnt am 27. August und bringt neue Aktivitäten, spannende Story-Elemente und wertvolle Prämien mit sich. Mehr Details hierzu gibt es auf der offiziellen Webseite.

Destiny 2 Roadmap wird fortgesetzt

Nach den kürzlichen Entlassungen in dem Studio und der Umstruktierung bei Bungie, das nun größtenteils unter dem Management von Sony steht, versichert der Entwickler, dass sich nichts an der Entwicklungs-Pipeline von „Destiny 2“ geändert habe.

Dazu kommentierte Studio Head Pete Parsons:

„Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Community mit Transparenz zu unterstützen und regelmäßige Updates zum Spiel bereitzustellen. Alle unsere zuvor kommunizierten Pläne für Spielinhalte bleiben unverändert. Die jüngsten Änderungen bei Bungie werden Herausforderungen mit sich bringen, die wir bewältigen müssen, also entschuldigen sie bitte die Unannehmlichkeiten in den nächsten Wochen. Es kann gelegentlich zu einigen Unebenheiten kommen, aber unsere Teams sind bestrebt, euch auf dem Laufenden zu halten und zu hören, was ihr zu sagen habt.“

In einem aktuellen Update auf X heißt es ergänzend:

„Wir wissen, dass die jüngsten Änderungen bei Bungie für Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft von Destiny gesorgt haben. Seien sie versichert, dass wir Destiny weiterhin treu bleiben, unsere Community transparent unterstützen und regelmäßige Updates zum Spiel liefern. Wir werden bald mit euch allen über die Zukunft von Destiny und die Pläne für unsere nächste mehrjährige Reise sprechen. Sobald wir ein Datum festgelegt haben, lassen wir es euch alle wissen.“

Sony hatte zuletzt die Kontroller über Bungie übernommen, um vor allem die finanziellen Auswüchse unter Kontrolle zu bekommen. Im Zuge dessen wurden über 200 Mitarbeiter entlassen und einige in andere Teams versetzt. Nachträglich wurde außerdem die Kritik an der Übernahme von Bungie wieder laut, die vor diesem Hintergrund als viel zu teuer angesehen wird.