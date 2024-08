Undisputed: Shawn Porter Trailer bestätigt Neuzugang

Die Nevada Boxing Hall of Fame hat sich der Aufgabe verschrieben, das historische Erbe des Boxsports in Nevada zu bewahren und ehrt Personen für ihre herausragenden Leistungen und Verdienste. Die 12. jährliche Einführungsgala findet am Wochenende vom 9. bis 10. August 2024 in Las Vegas statt.

Der zweifache Weltmeister im Weltergewicht kämpfte von 2009 bis 2021 und wurde für seinen aggressiven Stil und sein hohes Tempo berühmt. Mit dieser Ehrung reiht sich Shawn Porter in die Riege der Boxlegenden der Hall of Fame ein, zu denen auch Roy Jones Jr., Riddick Bowe, Sugar Ray Robinson, Joe Louis, Julio Cesar Chavez, Larry Holmes, Sugar Ray Leonard und der Ringrichter Kenny Bayless gehören.

Bald erscheint mit „Undisputed“ das erste große Boxspiel seit über einem Jahrzehnt, in dem Shawn Porter als Neuzugang vertreten ist. Ein neuer Trailer feiert seine Neuaufnahme ind Nevada Boxing Hall of Fame.

