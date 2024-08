Five Nights at Freddy’s: Into the Pit übertrifft Erwartungen, eines der besten Spiele?

In dieser Woche hat Mega Cat Games Five Nights at Freddy’s: Into the Pit veröffentlicht, eine neue Version des ursprünglichen Five Nights at Freddy’s. Damit hat der Entwickler voll ins Schwarze getroffen und die Erwartungen der Spieler bei Weitem übertroffen.

Die Story von Five Nights at Freddy’s: Into the Pit dreht sich um Miller, ein Junge, der in den 1980er Jahren lebt und in einem kleinen, abgelegenen Ort gefangen ist, wo merkwürdige Ereignisse geschehen. Miller findet eine mysteriöse Zeitmaschine in einer verlassenen Pizzeria, die ihn in die Vergangenheit befördert, wo er auf die unheimlichen Animatronics der „Freddy Fazbear’s Pizza“-Kette trifft.

Die Zeitmaschine hat jedoch eine gewaltige Nebenwirkung: Sie bringt ihn immer wieder an verschiedene Orte, die von dunklen Geheimnissen und gefährlichen Maschinen bewohnt werden. Während Miller versucht, aus diesem Albtraum zu entkommen, wird er immer tiefer in ein Netz von gruseligen Ereignissen verstrickt. Mit jedem Schritt enthüllt er mehr über die finstere Geschichte der Pizzeria und die schockierenden Geheimnisse, die darin verborgen sind.

Spieler feiern Five Nights at Freddy’s: Into the Pit

Auf Steam feiern die Spieler derzeit Five Nights at Freddy’s: Into the Pit wie kaum einen anderen Titel. Dort wird das Spiel mit 10/10 bewertet und bei über 3.000 Reviews als „Overwhelmingly Positive“ eingestuft. In den persönlichen Bewertungen wird der Titel als willkommene Rückkehr bezeichnet und als idealen Start in das Franchise. Der Artstyle wird ebenfalls als „erstklassig“ bewertet, der den Stil und Ton des Franchise genau trifft.

„Das Spiel fühlt sich so real an. Als Dad verschwand, habe ich das gespürt,“ schreibt ein User.

Damit scheint die Strategie von Mega Cat Games aufgegangen zu sein, da das Franchise an sich derzeit wieder an Fahrt gewinnt. Nach dem erfolgreichen Kinofilm, der inzwischen eine Fortsetzung bekommt, ist mit Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic auch ein brandneues Spiel in Planung. PlayStation Plus-User können den aktuellen Ableger Five Nights at Freddy’s: Security Breach derzeit sogar kostenlos spielen.

Wann erscheint Five Nights at Freddy’s: Into the Pit für PS5?

Entgegen der ursprünglichen Ankündigung ist Five Nights at Freddy’s: Into the Pit in dieser Woche noch nicht für PS5 und Xbox Series X|S erschienen. Da sorgt unter den Spielern für etwas Verwirrung, da es bisher auch kein offizielles Statement von Mega Cat Games dazu gibt.

Laut einem Kommentar in einem Discord-Chat soll Five Nights at Freddy’s: Into the Pit erst später in diesem Jahr für Konsolen erscheinen, womit also noch etwas Geduld gefragt ist.