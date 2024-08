SEGA kommt mit unangekündigtem Projekt zur GamesCom

SEGA hat sein offizielles GamesCom Line-up vorgestellt, das ein bisher nicht angekündigtes Projekt beinhaltet. Mit zwei weiteren Titeln lockt der Publisher die Besucher aber auch so nach Köln.

Zum einen wird Sonic X Shadow Generations in Europa erstmals öffentlich spielbar sein. Spieler haben die Wahl zwischen Shadow the Hedgehog und einer brandneuen Story-Kampagne, die innovative Fähigkeiten bietet, oder sie können Sonic the Hedgehog in einer kompletten Neuauflage des Zeitreise-Abenteuers Sonic Generations erleben. Fans können sich außerdem mit einer lebensgroßen Figur von Sonic ablichten lassen, oder ein speziell angefertigtes Motorrad, inspiriert von Shadow, besichtigen.

Der zweite spielbare Titel ist Metaphor: ReFantazio, das brandneue Fantasy-RPG von Atlus, das ebenfalls erstmals in Europa vorgestellt wird. Das Spiel stammt vom Director Katsura Hashino (Persona 3, 4, 5 und Shin Megami Tensei III – Nocturne) und Studio Zero bietet in Köln die Gelegenheit, die faszinierende Charakterbesetzung, die vielfältigen Schauplätze und das anspruchsvolle Kampfsystem des Spiels aus nächster Nähe zu erleben. Zudem sollten sich Besucher die beeindruckende Seeker-Statue nicht entgehen lassen, um ein unvergessliches Foto zu machen.

Zu dem unangekündigten Projekt schreibt SEGA:

„Die Vervollständigung der Reihe spielbarer Titel am SEGA-Stand ist ein bisher nicht angekündigtes Projekt.“

Worum es sich bei diesem mysteriösen Projekt handelt, wird man spätestens auf der Gamescom erfahren.