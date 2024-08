Metal Gear Solid 4: Konami deutet PS5-Version an

Diese Aussage, zusammen mit seiner Aufforderung an die Fans, „dranzubleiben“, nährt die Hoffnungen, dass Metal Gear Solid 4 in naher Zukunft einen Port für moderne Konsolen erhalten könnte. Bisher ist MGS4 das einzige Hauptspiel der Serie, das auf älterer Hardware gefangen ist, während andere Titel, wie beispielsweise Metal Gear Solid: Peacewalker, bereits auf neueren Plattformen verfügbar sind.

Die Möglichkeit, dass Metal Gear Solid 4 endlich für die PlayStation 5 und für Xbox Series X|S portiert wird, scheint immer wahrscheinlicher zu werden. In einem Interview mit IGN hat Noriaki Okamura, ein Producer bei Konami, jedenfalls vage Andeutungen gemacht, die auf die bevorstehende Master Collection Vol. 2 hindeuten könnten, in der möglicherweise auch Metal Gear Solid 4 enthalten sein wird.

Die Metal Gear Solid-Serie gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Spielreihen der Videospielgeschichte. Mit der Veröffentlichung von Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 hat Konami den ersten Schritt unternommen, die Klassiker der Serie für moderne Konsolen zugänglich zu machen. Diese Sammlung enthält die ersten drei Haupttitel der Serie, was viele Fans zu Spekulationen über zukünftige Veröffentlichungen anregt, insbesondere in Bezug auf Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

