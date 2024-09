Antstream Arcade: Die PS5 bekommt 1.300 Retro-Spiele im Abo

„PlayStation-Spieler können sich auf ein wahres Retro-Erlebnis freuen, das sowohl Nostalgie als auch neue Herausforderungen bietet. Die Möglichkeit, all diese Spiele auf einer einzigen Plattform zu erleben, macht Antstream Arcade zu einem unverzichtbaren Service für Liebhaber klassischer Spiele,“ heißt es in der Ankündigung.

Ein besonderer Vorteil des Dienstes ist, dass die Spiele direkt auf die PlayStation gestreamt werden können, ohne dass ROMs oder Emulatoren benötigt werden. Dies erleichtert den Zugang zu den alten Spielen erheblich und bietet gleichzeitig eine hohe Qualität des Spielerlebnisses. Die Möglichkeit, in den globalen Ranglisten zu klettern, an weltweiten Turnieren teilzunehmen und Minispiel-Herausforderungen zu meistern, fügt dem klassischen Spielspaß zudem eine moderne, wettbewerbsorientierte Komponente hinzu. Ferner können Spieler ihren Fortschritt in jedem der über 1.300 verfügbaren Spiele speichern, was ein nahtloses und kontinuierliches Spielerlebnis ermöglicht.

