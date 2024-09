Concord gerät in einen dramatischen Abwärtsstrudel, Matchmaking wird „unerträglich“

Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Sony und Firewalk Studios in der Lage sind, das Ruder noch herumzureißen oder ob „Concord“ in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Die Wetten auf diese Option sind jedenfalls recht hoch!

Sony und Firewalk Studios stehen nun vor der Herausforderung, auf diese Krise zu reagieren. Es ist kaum vorstellbar, dass das Spiel so schnell aufgegeben wird, da Sony gegenüber den Käufern eine gewisse Verantwortung trägt. Dennoch ist die Bereitschaft der Spieler, 40 EUR für eine inzwischen Art Experiment zu zahlen, zu riskant. Viele sehen eine Umstellung auf ein Free-to-Play-Modell daher als unausweichlich an. Doch selbst diese Maßnahme könnte nicht ausreichen, um „Concord“ zu retten, wenn nicht gleichzeitig grundlegende Änderungen vorgenommen werden.

Dieses Problem wird durch das Verhalten der Community noch verstärkt. In den wenigen verbleibenden Spielen zeigt sich ein besorgniserregender Trend: Hardcore-Spieler, die das Spiel in 5er-Teams dominieren, treten gegen unorganisierte Gruppen von Gelegenheitsspielern an, die kaum eine Chance haben. Hinzu kommen eigenartige Spielgewohnheiten, die den Spielspaß weiter beeinträchtigen. So berichten Spieler beispielsweise von Trophäenjägern, die verzweifelt versuchen, bestimmte Charaktere aufzuleveln, was zu unkoordinierten und chaotischen Matches führt. Die Solo-Warteschlange, die für Einzelspieler gedacht ist, hat sich nur eine Woche nach Veröffentlichung bereits zu einem Albtraum entwickelt.

Optional wird empfohlen, den Brawl-Mode zu spielen, da die Wartzeiten hier wohl deutlich geringer ausfallen. Einfluss haben allerdings auch die Tageszeit und Zeitzone, weshalb man erfahrungsgemäß eher in späten Nachmittagstunden und am Abend sein Glück versuchen sollte.

