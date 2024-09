GTA 6: Wer an einen Release im Jahr 2025 glaubt, hat Rockstar Games noch nie erlebt

In der schillernden Welt der Gaming-Industrie sind die Enthüllungen über „GTA 6“ immer besonders spannend. „Wann kommt es raus?“ „Ist es schon verschoben?“ – die großen Fragen des Lebens. Ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter meldet sich hierzu zu Wort gemeldet, um uns allen mitzuteilen: So sicher wie geglaubt, ist auch der Release im Jahr 2025 nicht.

Keine Sorge, wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit nichts über eine weitere Verzögerung hören. Es ist beruhigend zu wissen, dass das Thema Verschiebungen so selbstverständlich behandelt wird, dass man es gar nicht erst thematisieren muss, bevor man „GTA 6“ tatsächlich noch einmal verschiebt. Klare Sache, oder?

Rockstar Games macht es immer besonders spannend

Obbe Vermeij, ein früherer technischer Direktor bei Rockstar, der in der legendären Ära von „GTA 3“ bis „GTA 4“ dabei war, hat sich aus dem Ruhestand gemeldet, um ein wenig Nostalgie in unsere Herzen zu bringen. Denn was wäre ein Hinweis auf die mögliche Verschiebung von „GTA 6“ ohne eine Erinnerung an die epische Verschiebung von „GTA 4“? Ja, richtig gehört. Wir sprechen nicht über „GTA 6“, sondern über ein Spiel, das vor über 15 Jahren erschienen ist.

Vermeij meint, dass die Entscheidung, „GTA 4“ zu verschieben, „nur“ vier Monate vor dem geplanten Release im Jahr 2007 getroffen wurde. Wieso sind wir nicht alle ein wenig entspannter? Sollte Rockstar also beschließen, „GTA 6“ noch einmal zu verschieben – keine Panik – wir erfahren es dann schätzungsweise vier Monate vor dem geplanten Termin. Das ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, kein Grund zur Sorge; das machen die immer so.

Aber das Beste kommt noch: Vermeij stellt sicher, dass Rockstar Games das Spiel erst herausbringt, wenn sie „100 % zufrieden“ sind. Eine lobende Haltung, die andere Entwickler übernehmen sollten. Und das nach all den unvergesslichen Meisterwerken, die völlig ohne technische Probleme rauskamen – na, erinnert sich noch jemand an die perfekte PC-Version von „GTA: The Trilogy – The Definitive Edition“? Das war doch eine Augenweide!

Währenddessen beten Konsolenhersteller und Händler kollektiv, dass dieses Epos irgendwann mal in den Regalen stehen wird und die verzweifelten Fans von ihrem endlosen Leiden erlöst. Und wir? Wir können uns vermutlich auf eine endlose Serie von Tweets, Leaks und Gerüchten freuen, die uns bis 2025 oder 2026 (oder wer weiß, 2030?) auf Trab halten.

Also, wann erscheint GTA 6? Die Antwort: Je nachdem, wann Rockstar wirklich zufrieden ist – und wann sie keine Lust mehr haben, uns mit kryptischen Hinweisen und Trailern zu füttern. Bleiben Sie dran!