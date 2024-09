Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Spielbare Demo verfügbar

Square Enix hat bekannt gegeben, dass ab sofort eine kostenlose Demo von „Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ zum Download bereitsteht. Diese gibt einen Vorgeschmack auf das bald erscheinende Rollenspiel, das seit seiner Veröffentlichung 1993 in Japan über eine Million Mal verkauft wurde.

In der Demo erleben die Spieler die Abenteuer von Kaiser Leon und seinem zweiten Sohn, Prinz Gerard. Die Reise erstreckt sich über mehrere Generationen, in denen die Spieler gegen die sogenannten Sieben Helden kämpfen, die einst verehrte Helden waren, nun jedoch aus unbekannten Gründen Rache an der Welt nehmen wollen. Die Demo gipfelt in einem Kampf gegen Kzinssie, einen der Sieben Helden, und bildet den Rahmen für diese Mehrgenerationengeschichte.

Ein generationenübergreifendes Abenteuer

„Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ bietet ein generationenübergreifendes Abenteuer, bei dem die Spielerinnen ihr Reich schützen und ausbauen. Durch das bekannte, frei gestaltbare Szenariosystem der SaGa-Reihe können sie den Verlauf der Geschichte beeinflussen und damit auch bestimmen, welche nachfolgende Generation den Thron erben wird. Das Remake bietet moderne Grafiken, überarbeitetes strategisches Gameplay und zahlreiche weitere Verbesserungen, die sowohl langjährige SaGa-Fans als auch Neueinsteigerinnen begeistern sollen.

„Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ wird am 24. Oktober für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Vorbesteller des Spiels dürfen sich über zwei nützliche Bonusgegenstände freuen: das Shiyuans Tactical Primer und das Cat’s Amulet. Die in der Demo gespeicherten Daten werden ebenfalls nahtlos in die Vollversion übernommen.

Ein neuer Trailer zeigt die gefallenen Sieben Helden und gibt einen Hinweis auf ihre Vergangenheit. Außerdem sind zwei neue Klassen zu sehen: Kaiserlicher Schmied und Tänzer.