PS5 Pro: Vorbestellung, Preis, Spezifikationen, Spiele & Design

Sony hat offiziell eine neues und verbessertes Modell der PS5 vorgestellt. Die Konsole hört auf den Namen PS5 Pro und war schon seit Monaten ein offenes Geheimnis. Alle Details, die Verfügbarkeit und Vorbestellung der PS5 Pro, die Spezifikationen, das neue Design & mehr haben wir hier zusammengefasst.

Während die Grafikleistung in diesem Gesamtpaket durchaus beeindruckt, gibt es auch Kritik. Die PS5 Pro wird vorerst nur als Digital Edition erhältlich sein, das Laufwerk muss bei Bedarf separat erworben werden. Ob es später auch ein Disc Edition Bundle geben wird, ist noch offen. Optional kann das Laufwerk der PS5 Slim übernommen werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Preis von 799 €, dazu weiter unten mehr.

Spezifikationen der PS5 Pro

Anders als bei der Slim-Version steht bei der PS5 Pro nicht die überarbeitete Optik, sondern die Leistung im Vordergrund. Und hier finden sich demnach auch logischerweise die größten Veränderungen. Bei „normalen“ Renderings soll die Pro-Version etwa 45 % mehr Leistung bieten als das Standard-Modell. Im Bereich Raytracing sollen es sogar satte 200 % sein. Erreicht werden diese Werte durch 67 % mehr Compute Units im Grafikprozessor und einen um 28 % schnelleren Arbeitsspeicher. Das soll am Ende auch 8K-Gaming ermöglichen.

Zudem wird die PS5 Pro von Haus aus mit 2 TB Speicherplatz ausgerüstet und ist Wi-Fi-7-fähig. Zu guter Letzt spielt noch das neue PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR, eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um einen KI-gestützten Algorithmus, der mehr Frames und eine höhere Auflösung herauskitzeln soll, was insbesondere für PS4-Spiele gilt.

Diese Spiele unterstützen die PS5 Pro

Ca. 40 bis 50 Spiele sollen, Stand jetzt, ein PS5 Pro-Update erhalten. Bestätigt sind bisher:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon: Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 2 Remastered

PS5 Pro Design, Laufwerk und Faceplates

Beim Design ändert sich dagegen nur wenig. Die Konsole ist so hoch wie die „normale“ PS5 und so breit wie das Slim-Modell. An den drei markanten Streifen ist die PS5 Pro auf den ersten Blick zu erkennen. Das separate Disc-Laufwerk der PS5 Slim kann weiterhin an der PS5 Pro verwendet werden, unschlüssig ist man sich bezüglich der Faceplates, die wohl nicht kompatibel sind oder nur teilweise.

PS5 Pro Verfügbarkeit und Preis

Die PS5 Pro wird am 7. November 2024 und damit natürlich wie erwartet pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen. Vorbestellungen können ab dem 26. September getätigt werden. Neben dem offiziellen Store von Sony wird die PS5 Pro auch bei regulären Händlern erhältlich sein. Die Vorbestellungen finden zwei Wochen lang exklusiv bei Sony statt, danach ist der reguläre Handel an der Reihe, ausgenommen dort, wo PlayStation Direct nicht verfügbar ist.

Das dickste Ausrufezeichen setzt Sony beim Preis. Für die PS5 Pro werden nämlich satte 799 € aufgerufen. Nicht enthalten ist dabei der Standfuß und eben das Laufwerk. Für den Fuß werden laut UVP 29,99 € fällig, das Laufwerk schlägt mit 119,99 € ins Kontor. Wer also eine PS5 Pro mit Laufwerk haben möchte und diese auch noch aufstellen will, zahlt mal eben knapp 950 € für alles zusammen, plus eventuell ein zweiter Dualsense Controller, was die Marke von 1000 € sprengen würde.

Für wen lohnt sich die PS5 Pro?

Stand jetzt lohnt sich die neue Konsole wohl nur für absolute Enthusiasten, denen der hohe Preis nichts ausmacht. Sony sagt selbst, dass sie mit der PS5 Pro ambitionierte Spieler ansprechen möchte, die Basis-PS5 aber weiterhin eine tolle Konsole ist.

Das Leistungs-Upgrade ist sicher nicht schlecht, wer aber schon eine PS5 besitzt, sollte sich den Kauf gut überlegen. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die Gebrauchtpreise der normalen PS5 steigen, es wird also sicher nicht einfacher, die alte Konsole loszuwerden. Wer noch gar keine PS5 hat, sollte, falls die PS5 Pro zu teuer ist, möglicherweise genau darauf warten. Gut möglich, dass im November und Dezember die ein oder andere PS5 unter Wert auf eBay und Co. verkauft wird.

Dieser Beitrag wird fortlaufend ergänzt!