PS5 Pro: PlayStation Spectral Super Resolution-Upscaling soll ein echter Game-Changer sein

Cassells kommentierte auch die durchgesickerten Spezifikationen der PS5 Pro und glaubt, dass die minimalen Verbesserungen bei CPU und RAM im Allgemeinen kein großes Problem darstellen werden. Bislang hätten die meisten Konsolenspiele keine signifikanten CPU-Engpässe, während die Skalierung des Arbeitsspeichers zwar eine komplexe Aufgabe darstelle, mit der können die Entwickler aber mittlerweile sehr gut umgehen. Wenn überhaupt, werden in Zukunft nur die anspruchsvollsten Spiele von zusätzlichem Arbeitsspeicher profitieren. Was die CPU betrifft, so erwartet Cassells, dass einige Spiele mit höheren Grafikeinstellungen laufen und mehr Spiele mit 120-Hz-Modi folgen werden.

Das ist das Thema der aktuellen Podcast-Episode von Moore’s Law is Dead , die zuvor interne Dokumente zur PS5 Pro geleakt haben. Auch der Alderon Games CEO Matthew Cassells kommt darin zu Wort und spricht unter anderem über die PlayStation Spectral Super Resolution und die Leistungsfähigkeit von Sonys Upscaling-Lösung. Dass die Leistung von CPU und GPU verhältnismäßig wenig steigt, soll dabei keine Rolle spielen. Durch PlayStation Spectral Super Resolution werden Spiele mit Raytracing, die bereits auf der Basis PS5 60fps unterstützen, problemlos möglich. Auch die Auflösung der Spiele wird schärfer dargestellt, wobei Upscaling auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird.

