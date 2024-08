Capcom kündigt großen Gamescom-Auftritt an, inkl. Monster Hunter Wilds

Das kürzlich erschienene „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ wird ebenfalls auf der Gamescom spielbar sein und den Besuchern ermöglichen, den Nervenkitzel seiner einzigartigen Kagura-Action-Strategie zu erleben. Als Protagonist Soh ist es die Aufgabe des Spielers, Dorfbewohner zu retten und zusammen mit der Jungfrau des Berges, Yoshiro, den Frieden wiederherzustellen, indem er die Befleckung beseitigt, die ihr Land auf dem Berg Kafuku befällt.

Als absolutes Highlight können Besucher des Capcom-Stands anschließend Terry Bogard, die legendäre Figur aus SNKs Fatal Fury, exklusiv und weltweit erstmals in Aktion erleben. Der Hungry Wolf wird im Herbst dieses Jahres in „Street Fighter 6“ vertreten sein und lässt sich jetzt schon auf der Messe ausprobieren.

Auf über 900 Quadratmetern verwandelt sich die Capcom-Ausstellungsfläche in ein wahres Monster-Jagdrevier. Mehr als 60 spielbare Demostationen von „Monster Hunter Wilds“ warten darauf, von euch erobert zu werden. Die Spieler erleben in Köln die atemberaubende Welt von „Monster Hunter Wilds“ ud können sich in die beeindruckenden Kämpfe reißen lassen. Begleitet werden die Spieler dabei von den Machern des Spiels selbst: Ryozo Tsujimoto, Kaname Fujioka und Yuya Tokuda geben auf der Capcom-Bühne exklusive Einblicke in die Entwicklung und die Besonderheiten des Spiels.

What do you think?