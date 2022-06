gamescom Ticketverkauf gestartet – Preise steigen drastisch

Die gamescom startet ab sofort mit dem Ticketverkauf für das Event 2022 in diesem August. Besucher müssen sich dabei auf drastisch höhere Preise einstellen.

Da der Veranstalter zur gamescom 2022 mit einem großen Andrang rechnet, sowie die Aufenthaltsqualität mit Blick auf Sicherheit und Gesundheit stärker einschränkt, sind die verfügbaren Tickets diesmal stark limitiert. Daher wird zu einem rechtzeitigen Kauf empfohlen, um die gamescom nicht zu verpassen.

Zudem findet der Ticketverkauf nur online statt und nicht mehr vor Ort, auch nicht spontan oder als Nachmittags-Tickets etc. Erst am Abend ab 16 Uhr lässt man neue Besucher je nach Auslastung auf das Gelände.

Angeboten werden in diesem Jahr

Tagestickets für Privatbesucher

Mit „green ticket“ den gamescom forest weiterwachsen lassen

„superfan ticket“ bietet mehr buchbare Anspielslots und digitale Vorteile

Familien- und Abendticket

Drei Tage Business pur: Fachbesuchertickets

gamescom 2022 Tickets über 20 Prozent teurer

Die Inflation kommt auch nicht an der gamescom vorbei, die in diesem Jahr deutlich draufschlagen. Gegenüber der letzten gamescom 2019, wo die Tageskarte noch 19.50 EUR gekostet hat, werden am Donnerstag und Freitag nun 25 EUR fällig, sowie am Samstag und Sonntag stolze 30.50 EUR, ein Anstieg von über 20 Prozent. Günstiger wird es erst ab 16 Uhr, wo man verfügbare Abendtickets für 9 EUR verkauft. Diese gelten dann für zwei Stunden.

gamescom 2022 Ticket Preise

Das Superfan-Ticket

Neu in diesen Jahr ist das Superfan-Ticket, mit dem man automatisch bis zu zwei vorab buchbare Anspiel-Slots oder Besuchsslots buchen kann, die auf dem auf „first come, first served“-Prinzip basieren. Hier spart man sich mitunter langes Warten. Zudem profitieren „superfan ticket“-Besucher von zusätzlichen Möglichkeiten zur Profilindividualisierung auf gamescom now oder genießen diverse Vorteile beim digitalen Community-Event gamescom EPIX.

Ebenfalls neu ist das green Ticket, um damit dem Umweltschutz zu helfen. Damit können Besucher der gamescom 2022 die weitere Aufforstung des gamescom forest mit einem Euro unterstützen. Individuelle, freiwillige Klimaschutzbeiträge zur Unterstützung des gamescom forest können zudem abseits des Ticketshops über betterplace.org geleistet werden.

Die gamescom findet in diesem Jahr vom 23. bis 28. August statt.