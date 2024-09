PS5 Pro offiziell für 799 EUR angekündigt

Sony hat offiziell die PS5 Pro angekündigt, mit der die aktuelle Konsole noch einmal einen erheblichen Grafik-Boost erhält. Das lässt man sich allerdings auch einiges kosten, denn mit 799 EUR wird das Mid-Gen Refresh deutlich teurer als erwartet – dafür ist nicht mal ein Laufwerk dabei, das separat erworben werden muss. Ein kleiner Wehrlusttropfen: der interne Speicher wird auf 2 TB verdoppelt.

Nach monatelangen Gerüchten und Leaks wurde die Konsole während einer speziellen Präsentation von Mark Cerny, dem leitenden Architekten der PlayStation 5, vorgestellt. Die PS5 Pro verfügt über eine stärkere GPU und eine etwas schnellere CPU im Vergleich zur Standardversion, was eine noch bessere Leistung bei Spielen ermöglicht. Die PS5 Pro bietet in drei Schlüsselbereichen wesentliche Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen PS5: eine stärkere GPU, fortschrittlicheres Raytracing und eine eigens entwickelte KI-gestützte Upscaling-Technologie.

PS5 Pro mit 45 % Performance-Boost

Diese Hardware-Verbesserungen führen zu einer um 45 Prozent schnelleren Rendering-Leistung, was insbesondere die Detailtiefe von Spielen und deren Bildraten steigern soll. Ein zentrales Anliegen der PS5 Pro ist es, den Spielern die Wahl zwischen Leistungs- und Wiedergabetreue-Modi zu ersparen. Laut Cerny würden sich Spieler in rund drei Viertel der Fälle für den Leistungsmodus entscheiden, weshalb die Pro-Variante beides kombinieren soll: hohe Bildqualität ohne Einbußen bei der Performance.

Eine der herausragenden Neuerungen ist Sonys PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Diese Technologie funktioniert ähnlich wie Nvidias DLSS oder AMDs FSR und zielt darauf ab, die Bildraten und die Bildqualität der Spiele zu verbessern. Die benutzerdefinierte PSSR-Technologie soll die derzeit in Spielen verwendeten Anti-Aliasing- oder Upscaling-Methoden ablösen und eine deutliche visuelle Verbesserung bieten.

PS5 Pro erscheint ohne Laufwerk für 799 EUR

Verbesserte GPU für ein schnelleres Gameplay

Ein zentrales Merkmal der PS5 Pro ist die aufgerüstete GPU, die nun 67 % mehr Recheneinheiten als die bisherige PS5-GPU aufweist. Diese Erhöhung der Recheneinheiten in Kombination mit einem 28 % schnelleren Speicher führt zu einer enormen Steigerung der Grafikleistung. Das Ergebnis ist ein bis zu 45 % schnelleres Rendering, das das Gameplay deutlich flüssiger gestaltet. Die Spieler erleben kürzere Ladezeiten und reibungslose Übergänge, die besonders bei grafikintensiven Spielen auffallen.

Erweitertes Raytracing für realistischere Lichteffekte

Ein weiterer beeindruckender Aspekt der PS5 Pro ist das erweiterte Raytracing. Diese Technologie, die bereits in der Standard-PS5 verwendet wurde, wird in der Pro-Version auf die nächste Stufe gehoben. Die neue Konsole kann Strahlen mit bis zu dreifacher Geschwindigkeit im Vergleich zur Standard-PS5 berechnen. Dies führt zu einer erheblichen Verbesserung der Licht- und Schatteneffekte im Spiel. Reflexionen, Brechungen und Lichtquellen wirken dadurch noch realistischer, was das visuelle Erlebnis auf ein neues Niveau hebt. Besonders in Spielen mit komplexen Lichtverhältnissen und Umgebungen wird diese Verbesserung spürbar.

KI-gesteuertes Upscaling für eine gestochen scharfe Bildqualität

Mit der Einführung der PlayStation Spectral Super Resolution setzt die PS5 Pro auf KI-gesteuertes Upscaling, das durch maschinelles Lernen unterstützt wird. Diese Technologie fügt den Bildern während des Upscalings zusätzliche Details hinzu, was zu einer außergewöhnlich scharfen Bildklarheit führt. Spieler profitieren von einer deutlichen Verbesserung der visuellen Qualität, insbesondere bei hochauflösenden Bildschirmen. Dank dieser Technologie wirken Texturen und Oberflächen noch realistischer, was das Gesamterlebnis intensiviert.

Mit diesen Neuerungen positioniert sich die PS5 Pro als zukunftssichere Plattform, die für die kommenden, grafisch anspruchsvollen Spiele bestens gerüstet ist. Besonders die Integration des KI-gestützten Upscalings soll Spielern ein beeindruckenderes Spielerlebnis bieten, ohne dass sie Kompromisse bei der Performance eingehen müssen. Sony geht damit einen großen Schritt nach vorn und stellt sicher, dass die PlayStation-Konsole auch in den kommenden Jahren eine führende Rolle im Konsolenmarkt spielt.

PS5 Pro Design und Abmessungen

Die PS5 Pro wurde so gestaltet, dass sie sich nahtlos in die bestehende PS5-Produktlinie einfügt. Ihr Design orientiert sich an der ursprünglichen PS5, wobei die Höhe beibehalten wurde. Die Breite ist jedoch an die gesteigerten Leistungsspezifikationen angepasst worden, was der Konsole einen robusteren Look verleiht. Für Nutzer, die Wert auf Flexibilität legen, besteht die Möglichkeit, ein Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk hinzuzufügen. Außerdem können die Konsolenabdeckungen nach Belieben ausgetauscht werden, sobald diese verfügbar sind.

Die PS5 Pro wird ab dem 07. November erhältlich sein. Die Vorbestellungen starten am 26. September 2024.