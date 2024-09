PS5 Pro: Verfolgt ab 17 Uhr hier bei uns die Live-Premiere

Das Event beginnt um 17 Uhr MEZ , 8:00 Uhr Pacific Time (PT), 11:00 Uhr Eastern Time (ET) und 16:00 Uhr British Summer Time (BST). In der Präsentation werden umfassende Einblicke in die technischen Spezifikationen und innovativen Funktionen der PS5 Pro erwartet. Die Zuschauer dürfen sich voraussichtlich auf detaillierte Erklärungen zur Hardware, zur Grafikpower und zu den neuen Features freuen, die das Spielerlebnis auf PS5 auf die nächste Stufe heben. Ob es auch Spiele für die PS5 Pro zu sehen geben wird, ist unklar.

