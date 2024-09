Call of Duty: Black Ops 6 – So steht es um den Early Access in diesem Jahr

Activision hat in einer überraschenden Ankündigung bestätigt, dass die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 keinen Early Access für Vorbesteller bieten wird. Diese Entscheidung weicht von der bisherigen Praxis der vergangenen Jahre ab, bei der treue Fans durch frühzeitigen Zugang belohnt wurden.

Ein Sprecher des Unternehmens erklärte gegenüber CharlieIntel, dass das Entwicklerteam dieses Jahr einen stärkeren Fokus auf die gleichzeitige, weltweite Veröffentlichung des Spiels lege. Umgekehrt haben PlayStation-Spieler somit ebenfalls keine Vorteile mehr. Diesen sieht man inzwischen eher auf Xbox, da Call of Duty: Black Ops 6 im Rahmen des Game Pass verfügbar sein wird.

Gleiche Voraussetzungen für alle Spieler

In einer Erklärung betont Activision, dass sie für alle Spieler die gleichen Voraussetzungen schaffen wollen, womit auch der gleichzeitige Start von Call of Duty: Black Ops 6 gemeint ist.

„Wir wollen sicherstellen, dass die gesamte Community in der Lage ist, alle Modi gleichzeitig zu erleben“, erklärte ein Sprecher von Activision. „Deshalb haben wir uns für einen globalen Launch am 25. Oktober entschieden.“

Diese Entscheidung dürfte bei vielen Spielern gut ankommen, insbesondere bei denen, die auf Vorbestellungen verzichten oder Spoiler vermeiden wollen. Die Entscheidung, Early Access zu streichen, könnte auch eine Reaktion auf die gemischte Kritik am Vorgängertitel, Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), sein. Dieser bot Early Access zur Kampagne für Vorbesteller, doch viele Fans waren von den offenen Kampfeinsätzen, den glanzlosen linearen Missionen und der schwachen Story enttäuscht. Besonders die kurze Spieldauer sorgte im Anschluss für Unmut in der Fangemeinde.

Das neue Call of Duty: Black Ops 6 scheint jedoch aus den Fehlern des Vorgängers gelernt zu haben. Erste Eindrücke aus der Closed Beta (unsere Preview) und von der Gamescomn deuten darauf hin, dass die Kampagne deutlich vielversprechender ist.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2025 für PS5, PS4 Xbox Series X|S, Xbox One und PC.