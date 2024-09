Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Update zum Stand der Entwicklung

Konami hat überraschend eine neue Episode der „Metal Gear Production Hotline“ veröffentlicht, in der der Producer Noriaki Okamura einige Neuigkeiten zu „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ präsentierte. Neben den positiven Informationen betonte Okamura jedoch auch, dass Geduld gefragt ist.

Eine der erfreulichsten Nachrichten ist, dass das Spiel inzwischen von Anfang bis Ende spielbar ist. Das Team konzentriert sich aktuell auf den letzten Feinschliff, bevor das Spiel veröffentlicht wird. Fans können sich somit darauf freuen, schon bald mehr Einblicke in das Spiel zu erhalten. Denn es wurde zudem angekündigt, dass eine nächste Anspielgelegenheit nicht lange auf sich warten lässt.

Wann erscheint Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

Doch die wohl dringlichste Frage der Fans bleibt offen: Wann erscheint „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“? Bisher gibt es noch keinen festen Termin für die Veröffentlichung. Okamura erklärt dazu: „Wir arbeiten intensiv an der Entwicklung, das kann ich versichern. Allerdings sind wir noch nicht an dem Punkt, an dem wir ein genaues Veröffentlichungsdatum nennen können. Das gesamte Spiel kann bereits von Anfang bis Ende gespielt werden, sodass wir sicher wissen, dass es nicht mehr Jahre dauern wird. Es handelt sich nicht um ein Projekt, das sich endlos hinzieht, das kann ich garantieren.“

Das Team befindet sich zurzeit in der sogenannten Feinschliff-Phase. In diesem Stadium werden die letzten Details des Spiels ausgearbeitet und Fehler behoben. Ziel ist es, dass „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ in einem möglichst perfekten Zustand veröffentlicht wird. Okamura betont, wie wichtig es ist, dass alle Elemente des Spiels einwandfrei funktionieren und das Entwicklerteam die nötige Zeit in Anspruch nimmt, um sicherzustellen, dass das Endprodukt den Erwartungen der Fans gerecht wird. „Wir überprüfen einzelne Teile, beheben Fehler, betrachten jedes Detail und sorgen dafür, dass keine Probleme bestehen“, so Okamura.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum wird erst genannt, wenn das Team ein klares Bild vom Entwicklungsfortschritt hat. Okamura versprach, dass es eine weitere Episode der „Metal Gear Production Hotline“ geben wird, um die Fans auf dem Laufenden zu halten.

Eine kleine Überraschung gibt es dennoch für alle Fans: „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ wird auf der Tokyo Game Show 2024, die vom 26. bis 29. September 2024 stattfindet, erstmals spielbar sein.on bald weitere Eindrücke aus dem Spiel geben, das zuletzt auf der Gamescom präsentiert wurde.