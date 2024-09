Mortal Kombat 1: Khaos Reigns – Noob Saibot Gameplay

Im neuen Trailer wird Noob Saibots beeindruckendes Moveset gezeigt: Er nutzt Teleportation, um Gegner zu überwältigen, schießt geisterhafte Projektile, die mit explosiver Energie detonieren, und setzt schattenbasierte Angriffe ein, um Feinde auszuschalten. Der Trailer deutet zudem seine Animality an, bei dem er sich in ein Krokodil verwandelt, um seine Gegner zu vernichten. Diese beliebte „Animality“-Funktion wird als kostenloses Inhaltsupdate für alle Besitzer von „Mortal Kombat 1“ zusammen mit der Erweiterung „Khaos Reigns“ verfügbar sein.

