Mortal Kombat 1: Khaos Reigns – Sektor-Gameplay

Im neuesten Trailer wird Sektors tödliches Moveset präsentiert, das fortschrittliche Waffen wie Flammenwerfer, Raketenangriffe und Raketentriebwerke für verbesserte Beweglichkeit umfasst. Besonders beeindruckend ist ihr Animality, ein brutaler Finishing Move, bei dem sie sich in ein Nashorn verwandelt und ihre Gegner vernichtet. Die beliebten „Animalities“ kehren als kostenloses Inhaltsupdate für alle Besitzer von „Mortal Kombat 1“ zurück und erscheinen zusammen mit „Mortal Kombat 1: Khaos Reigns“ am 24. September 2024.

In der „New Era“ des Feuergottes Liu Kang wächst Sektor in der traditionsreichen Kultur der Lin Kuei auf. Ihr Vater war der Waffenmeister des Clans, während ihre Mutter als führende Kriegerin diente. Dieses außergewöhnliche Erbe verleiht Sektor einzigartige Fähigkeiten in Waffenhandhabung und Kampfkünsten. Sub-Zero erkannte ihr Potenzial und wählte sie als seine vertrauenswürdigste Leutnantin aus. Nun ist es Sektors Aufgabe, die Lin Kuei in eine neue Ära zu führen, in der nur die Stärksten überleben.

What do you think?