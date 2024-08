PlayStation Plus verliert im September 12 Titel, darunter einen Sony-Hit

Das heutige PlayStation Plus Line-up wurde nicht nur um neue Spiele ergänzt, damit startet auch der Countdown für jene Spiele, die im September wegfallen. Diesmal trifft es einen großen Blockbuster-Hit von Sony.

Insgesamt 12 Spielen fallen aus dem PlayStation Plus Line-up heraus, wie die ‚Letze Chance zum Spielen‘-Sektion im PlayStation Store verrät. Der wohl größte Verlust dürfte Horizon Forbidden West von Guerilla Games und Sony sein, das interessierte Spieler umgehend starten sollten, um es rechtzeitig beenden zu können.

PlayStation Plus September 2024: Diese Spiele fallen weg

Die restlichen Spiele umfassen folgende Titel, die voraussichtlich am 17. September wegfallen:

Horizon Forbidden West

Dragon Ball Xenoverse 2

NieR: Replicant

Marvel’s Midnight Suns

Alien:Isolation

Cloudpunk

Spiritfarer

Star Ocean: First Departure R

Star Ocean: The Divine Force

Star Ocean: The Last Hope

Star Ocean: Till the End of Time

Star Ocean: Integrity and Faithlessness

Die Liste ist vorläufig und kann jederzeit um weitere Titel ergänzt werden, die recht kurzfristig aus dem Programm genommen werden. Das gilt in rund zwei Wochen auch für die aktuellen Spiele in der Essential-Stufe, einschließlich LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s: Security Breach inkl. dem kostenlosen Ruin-DLC, sowie Ender Lilies: Quietus of the Knights.

Dafür sind ab heute jede Menge neue Spiele bei PlayStation Plus Extra / Premium dabei, darunter The Witcher 3: Wild Hunt, Cult of the Lamb, Naruto to Boruto: Shinobi Striker oder Vacation Simulator für PS VR2.

Außerdem lohnt es sich noch einmal darauf hinzuweisen, dass PlayStation Plus Abonnenten den Sony-eigenen Streaming-Dienstag Sony Pictures Core nutzen und dort eine großzügige Auswahl an Filmen genießen können, die für sie komplett kostenlos sind. Dazu zählen Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Deep, Godzilla oder Kingsglaive: Final Fantasy XV.