PS5 Pro: Sony könnte einen lukrativen Deal für GTA 6 abgeschlossen haben

In der Zwischenzeit warten die Fans gespannt auf den nächsten Trailer von GTA 6. Der letzte Trailer wurde vor rund 300 Tagen veröffentlicht, was die längste Pause zwischen den Trailern eines Rockstar-Titels darstellt. Viele spekulieren, dass Rockstar Games möglicherweise auf die offizielle Ankündigung der PS5 Pro wartet, um neue Details über GTA 6 zu enthüllen. Diese strategische Verzögerung könnte darauf abzielen, das Interesse und die Aufregung um sowohl die Konsole als auch das Spiel zu maximieren.

Das könnte sich konkret so äußern, dass GTA 6 in Werbeanzeigen und Trailern mit exklusivem PlayStation-Branding präsentiert wird. Ein offizielles PS5 Pro Bundle ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Dies könnte potenzielle Käufer dazu anregen, sich für die PlayStation-Plattform zu entscheiden, um das neueste GTA-Erlebnis in seiner besten Form zu genießen. Es wäre zudem nicht das erste Mal, dass über GTA 6 in Verbindung mit der PS5 Pro berichtet wird, das Sony als Zugpferd für ihre neue Konsole nutzen möchte.

What do you think?