Fairgame$: Internes Feedback soll deutlich besser als bei Concord sein – Bericht

Nach „Concord“ kommt „Fairgame$“, ebenfalls ein Live-Service-Shooter von Sony und Haven Studios, das unter der Leitung von Jade Raymond entsteht. Während einige glauben, dass „Fairgame$“ der nächste Totalabsturz wird, sind interne Stimmen deutlich optimistischer gestimmt.

Trotz der gegenwärtigen Skepsis, die sich angesichts der aktuellen Ereignisse und der weniger optimistischen Berichterstattung über „Concord“ verbreitet hat, gibt es Anzeichen dafür, dass „Fairgame$“ eine positive Überraschung sein könnte und Sony hier einen echten Kracher in der Hinterhand hält.

Fairgame$ erhält positives Feedback

Darüber berichtet Chris Dring von GamesIndustry.biz (via ResetEra) in der neuesten Episode des GI Microcast. Demnach sei Sony intern durchaus überzeugt von „Fairgame$“ und hat bisher nur positive Rückmeldungen erhalten. An anderer Stelle wird angedeutet, dass Sony „Concord“ in den Tod geschickt habe, möglicherweise, weil man dort von „Fairgame$“ überzeugter sei.

„Ich habe Gutes über Jade Raymonds Spiel gehört. Es gibt ein paar Leute, die dem Trailer gegenüber etwas skeptisch sind, aber ich habe gehört, dass interne Gespräche sehr positiv darüber sind. Es gibt diese anderen Projekte, von denen ich annehme, dass sie sich auf diejenigen konzentrieren, die sie angehen werden. Sie werden sie veröffentlichen, sie werden sie unterstützen und versuchen, sie zum Laufen zu bringen.“

Die Aussagen sind zu einem Zeitpunkt gefallen, in dem bisher nicht bekannt war, dass Sony „Concord“ nach nur zwei Wochen einstellen wird. Dies soll untermauern, dass es hier nicht nur um Schadensbegrenzung oder Ähnliches geht.

Was ist Fairgame$?

In „Fairgame$“ verschmelzen strategisches Gameplay und schnelle Action in einer dystopischen Welt, in der Spieler als kriminelle Profis um wertvolle Beute kämpfen. Der Titel kombiniert Elemente des Multiplayer-Shooters mit einem Wirtschafts- und Überlebensmechanismus, bei dem das Ziel nicht nur im Überleben, sondern auch im Gewinn von wertvollen Ressourcen besteht.

Die Spieler treten dazu in einem offenen PvPvE-Umfeld gegeneinander an, wobei sie sowohl gegen andere Teams als auch gegen die von der KI gesteuerten Gegner kämpfen müssen. Das Spiel legt großen Wert auf strategische Planung und Teamarbeit, um erfolgreich zu sein, während gleichzeitig individuelle Geschicklichkeit und Taktik gefragt sind.

Mit einer Mischung aus actiongeladenem Gameplay und einem dynamischen Fortschrittssystem, das Belohnungen und Anpassungsoptionen bietet, zielt Fairgame$ darauf ab, sowohl Gelegenheitsspieler als auch Hardcore-Gamer anzusprechen.

Wann „Fairgame$“ erscheint, ist derzeit noch unklar.