Fairgame$ – Havens kompetitives Heist-Spiel für PS5 angekündigt

In dem PlayStation Showcase wurde so einiges spannendes vorgestellt, unter anderem das Spiel Fairgame$. Dabei handelt es sich um ein Heist Spiel, in dem ihr euch einer Untergrundbewegung anschließt, um die ultra-reichen auszurauben. Quasi schlüpft ihr also in die Rolle von Robin Hood, zumindest wenn ihr das wollt, und könnt dabei euren Adrenalinrausch so richtig ausleben. Ihr könnt aber auch einfach nur coolen Loot sammeln und euch in verbotene Orte in aller Welt schummeln, eure Taschen mit allem vollstopfen, was euch in die Finger kommt und die Pläne der unberührbaren Ultrareichen offenlegen.

Einen ersten Eindruck von dem Spiel könnt ihr durch den Trailer bekommen.

Trailer zu Fairgame$

Das Spiel soll für die PS5 und den PC erscheinen, ein genaues Erscheinungsdatum liegt momentan allerding noch nicht vor.