Deliver At All Costs: Konami kündigt 1950s Action-Driver-Spiel an

Konami und Far Out Games mit Deliver At All Costs ein interessantes Action-Driver-Spiel angekündigt, das für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint und in dem Zerstörung, Absurdität und Intrigen aufeinandertreffen.

Im fiktiven Jahr 1959, einer Ära des Rock’n’Roll, der grellen Farben und der omnipräsenten Angst vor einem nuklearen Holocaust, entfaltet sich Deliver At All Costs. Hier schlüpfen Spieler in die Rolle von Winston Green, einem hartgesottenen Kurier mit einer düsteren Vergangenheit und einem unberechenbaren Temperament. Winston ist kein gewöhnlicher Zusteller – er liefert Fracht von höchst unkonventioneller Art und hinterlässt dabei eine Schneise der Zerstörung und des Chaos.

Keine gewöhnliche Mission, Umgebung und Reaktionen

Die Straßen, auf denen Winston sich bewegt, sind keine gewöhnlichen Straßen. Sie bieten eine dynamische, höchst zerstörbare Umgebung, die es dem Spieler ermöglicht, die Stadt auf einzigartige Weise zu erkunden und Verwüstung anzurichten. Mit einer Vielzahl von Fahrzeugen pflügt man durch die Stadt, zerlegt Gebäude und macht auch vor den skurrilsten Missionen nicht Halt. Von der Lieferung eines riesigen, zappelnden Marlins bis hin zur Entsorgung einer bald explodierenden Atombombe – die Aufträge sind ebenso absurd wie gefährlich. Jedes Szenario fordert nicht nur schnelle Reflexe, sondern auch kreatives Denken und strategisches Geschick.

Deliver At All Costs spielt in einer lebendigen, halb offenen Welt, die es zu erkunden gilt. Diese kann zu Fuß oder in eurem Fahrzeug durchquert werden, stets auf der Hut vor den unvorhersehbaren Reaktionen der Bürger, die auf Winstons Aktionen oft auf überraschende Weise reagieren. Die dynamische Welt verändert sich basierend auf seinen Entscheidungen und Handlungen, was dem Spiel eine besondere Tiefe und Wiederspielbarkeit verleiht.

Fesselnde Geschichte trifft auf 50er Jahre Charme

Doch Deliver At All Costs ist mehr als nur ein Spiel über Chaos und Zerstörung. Im Zentrum steht eine fesselnde Geschichte, die in drei Akten erzählt wird. Winston Green wird in eine Spirale aus Wahnsinn und Intrigen hineingezogen. Die Handlung entfaltet sich mit einer Reihe von unvergesslichen Charakteren, die alle ihre eigenen Geheimnisse und Motivationen haben. Die Erzählung ist dicht und atmosphärisch, was das Spiel zu einem Erlebnis macht, das weit über seine rasanten Actionsequenzen hinausgeht.

Ein besonderes Highlight von Deliver At All Costs ist die authentische Atmosphäre der 1950er Jahre. Das Spiel fängt die Essenz dieser Ära ein, mit liebevoll gestalteten Designelementen, einem originalen Soundtrack, der die Musik der Zeit würdigt, und sogar Radiowerbung, die das Gefühl verstärkt, in eine vergangene Zeit eingetaucht zu sein. Die englische Sprachausgabe und die auf die 1950er Jahre abgestimmte Benutzeroberfläche runden das Erlebnis zusätzlich ab und lassen das Jahrzehnt in all seiner Pracht und seinem Schrecken lebendig werden.

Wann Deliver At All Costs erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.