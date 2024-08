PlayStation Plus Extra & Premium: Einer der größten Rollenspiel-Hits ist im August dabei

Sony hat das neue PlayStation Plus Line-up in den Stufen Extra und Premium in diesem August vorgestellt, mit dem einer der größten Rollenspiel-Hits der vergangenen Jahre dazustößt.

Abonnenten können sich demnach auf „The Witcher 3: Wild Hunt“ freuen, das für PS4 und PS5 verfügbar sein wird. Die Geschichte folgt Geralt von Riva, einem professionellen Monsterjäger, der sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Adoptivtochter Ciri begibt. „The Witcher 3: Wild Hunt“ bietet eine riesige, lebendige Welt, reich an Quests und tiefgründigen Charakteren sowie eine Mischung aus dynamischem Kampfsystem, komplexer Entscheidungsfindung und einer detaillierten Welt, die zum Erkunden einlädt.

Der zweite Titel ist „Wild Hearts“ (unser Review) von Koei Tecmo und EA. Der Spieler begibt sich darin auf ein Abenteuer in einer weitläufigen Landschaft, die von magischen Kreaturen und atemberaubenden Landschaften geprägt ist. Die Welt ist lebendig und dynamisch, mit wechselnden Wetterbedingungen und Tag-Nacht-Zyklen, die die das Gameplay stetig beeinflussen.

Aus dem Indie-Sektor kommt „Cult of the Lamb“ dazu, das aktuell um ein umfassendes Update erweitert wurde. In diesem einzigartigen Action-Rollenspiel, das den Spieler in die Rolle eines geopferten Lammes versetzt, ist es das Ziel, einen Kult um sich herum aufzubauen. Das Spiel kombiniert Elemente von Roguelike-Dungeons und Städtebau, wodurch sich sowohl die gefährlichen, zufällig generierten Verliese erkunden als auch dein eigenes Dorf aufbauen lässt. Der charakteristische Grafikstil und der makabre Humor tragen indes zur einzigartigen Atmosphäre bei und machen das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis.

PlayStation Plus Übersicht August 2024

Das restliche PlayStation Plus Line-up in diesem August sieht wie folgt aus:

The Witcher 3: Wild Hunt | PS4, PS5

Wild Hearts Standard Edition | PS5

Cult of the Lamb | PS4, PS5

Ride 5 | PS5

Watch Dogs 2 | PS4

Sword Art Online: Last Recollection | PS4, PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4

Sword Art Online: Fatal Bullet | PS4

PlayStation Premium | PS VR2 & Classics

Vacation Simulator | PS VR2

TimeSplitters | PS4, PS5

TimeSplitters 2 | PS4, PS5

TimeSplitters: Future Perfect | PS4, PS5

Sword Art Online: Lost Song | PS4

Das neue PlayStation Plus Line-up ist ab dem kommenden Dienstag verfügbar. Gleichzeitig verschwinden damit einige Spiele, die wir hier zusammengefasst haben.