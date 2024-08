PlayStation Plus Extra / Premium verliert große Spiele ohne Vorwarnung

In wenigen Tagen wird Sony die neuen PlayStation Plus-Spiele in den Stufen Premium und Extra vorstellen. Das bedeutet auch, dass kurzfristig noch mehr Spiele wegfallen, als zunächst angenommen. Die kurzfristige Ankündigung kommt für den ein oder anderen somit als mehr als ungünstig.

Ein Update im PlayStation Store zeigt, dass einige große Spiele nur noch für wenige Tage verfügbar sein werden. Die Ankündigung fällt sogar derart knapp aus, dass nicht einmal mehr genug Zeit bleibt, um diese in Ruhe beenden zu können. Das betrifft vor allem Lost Judgment und Sea of Stars, die nahezu 30 Stunden Spielzeit bieten, um das Ende zu sehen. Denn auch all die anderen Spiele sind nicht unbedingt etwas für schnell mal Zwischendurch.

Damit erhöht sich die Auswahl der Spiele, die jetzt im August aus dem PlayStation Plus-Angebot entfernt werden, auf insgesamt 10 Titel, was einem größeren Wipe im Line-up entspricht. Das betrifft im Detail:

NBA 2K24

SpellForce lll Reforced

Lost Judgment

Need for Speed Unbound

Trials of Mana

Destroy All Humans!

Destroy All Humans 2: Reprobed

Midnight Fight Express

Sea of Stars

Moving Out 2

Spätestens am 20. August sind alle genannten Titel nicht mehr bei PlayStation Plus verfügbar und müssen dann wieder regulär erworben werden. Es ist nicht ganz unmöglich, einzelne Spiele bis dahin noch zu genießen, die heutige und kurzfristige Ankündigung erscheint trotzdem nicht ganz fair.

PlayStation Plus im August

Das sonstige PlayStation Plus Line-up in diesem August wurde gerade erst aufgefüllt, einschließlich LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s: Security Breach und Ender Lilies: Quietus of the Knights, die teilweise auch extrem viel Spielzeit verschlingen.

Alle weiteren Neuheiten bei PlayStation Plus Extra / Premium werden wie gewohnt am kommenden Mittwoch erwartet, während die Veröffentlichung in der Regel am darauffolgenden Dienstag stattfindet.