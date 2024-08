Prey-Fans aufgegepasst! Wolfeye Studios enthüllt Details zu ihrem neuen First-Person-Shooter

„Wir freuen uns sehr, offiziell bestätigen zu können, dass unser nächstes Spiel aktiv in der Produktion ist und es sich um ein First-Person-Action-RPG handelt“, erklärte Präsident und Creative Director Raphael Colantonio. „Fans der früheren Spiele, an denen ich beteiligt war, wie Dishonored und Prey, werden sich wie zu Hause fühlen, ebenso wie Fans von RPGs im Allgemeinen. Während wir nach dem richtigen Publishing-Partner suchen, haben wir fest vor, unsere Community mit einer begrenzten privaten Alpha im Jahr 2025 in die Entwicklung des Spiels einzubeziehen. Wir können es kaum erwarten, den Fans zu zeigen, woran wir arbeiten.„

Nach dem vielversprechenden Teaser auf der GDC, der die Gaming-Welt aufhorchen ließ, wird das Projekt heute als First-Person Action-RPG vorgestellt. Um den noch namenlosen Titel an die Wünsche der Community anzupassen, wird es eine exklusive und begrenzte private Alpha-Phase geben. Dieser Schritt folgt auf den vielversprechenden Teaser, der einen Blick hinter die Kulissen des neuen Studios in Austin wird. ‚Retro Sci-Fi‘ und ‚First-Person‘ sind demnach die Schlagworte, die das Projekt prägen werden.

