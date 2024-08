Until Dawn 2: Offenbar Fortsetzung für PS5 in Arbeit

Wie MP1st berichtet, wird im Lebenslauf des Firesprite-Autors Ren Alex-Rose ein „unangekündigtes, verzweigtes Horror-Adventure-Spiel“ innerhalb einer „vorher etablierten IP“ erwähnt. Die Game-Designerin Emily Stell gibt ebenfalls an, dass sie an einem narrativen Horrorspiel sowohl für die PS5 als auch für den PC gearbeitet hat, das auf der Unreal Engine 5 basiert.

Auch wenn es noch keine offizielle Ankündigung oder Statements zu einer potenziellen Fortsetzung von „Until Dawn“ gibt, lassen Hinweise von einzelnen Entwicklern darauf schließen, dass die bereits in Produktion ist. Zuvor sprach das Studio von einem „ düsterem AAA-Adventure mit fotorealistischer Grafik „, an dem derzeit gearbeitet wird. Als Zielplattform wurde zudem die PS5 Pro oder PS6 angedeutet.

