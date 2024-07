Firesprite Studio arbeitet an düsterem AAA-Adventure mit fotorealistischer Grafik – für PS6?

Firesprite Studio ist ein in Liverpool ansässiges Videospielentwicklungsunternehmen, das 2012 von ehemaligen Mitgliedern von Studio Liverpool gegründet wurde, einem Studio, das vor allem für die WipEout-Reihe bekannt ist. Im Anschluss folgten Spiele wie „The Playroom“ und „The Persistence“. Im Jahr 2021 wurde Firesprite von Sony Interactive Entertainment übernommen, was das Studio in die Lage versetzte, noch größere und ambitioniertere Projekte zu verfolgen. Das Studio wurde allerdings auch für die toxische Arbeitskultur kritisiert, weshalb in diesem Jahr der Game Director, Alex Barnes, entlassen wurde.

Die „Horizon: Call of the Mountain“-Entwickler Firesprite Studio fahren derzeit die Produktion für ihr nächstes AAA-Projekt hoch. Neue Stellenausschreibungen verraten, wohin die Reise geht. Als Zielplattform wird die PS6 angedeutet.

