Twisted Metal: Live-Service-Spiel von Firesprite wohl eingestellt

Die Live-Service-Strategie von Sony bekommt immer mehr Dellen und beginnt zu bröckeln. Nach „The Last of Us“ wurde wohl auch „Twisted Metal“ wieder abgesägt, das bei Firesprite in Entwicklung war.

Firesprite gehört zu den Studios, die Sony im Zuge der Umstrukturierung und den Entlassungen bei PlayStation genannt hatte. Damit einher wurden verschiedene Projekte gestoppt, zu denen das bisher unangekündigte „Twisted Metal“ gehören soll.

„Twisted Metal“ sollte mithilfe der Unreal Engine 5 realisiert werden und neben der PS5 womöglich auch für PlayStation VR2 erscheinen. Zuvor hatte Firesprite an „Horizon Call of the Mountain“ gearbeitet, weshalb die Verbindung zu PS VR2 nahe liegt.

Twisted Metal wurde nie offiziell angekündigt

Auch wenn „Twisted Metal“ nie offiziell angekündigt wurde, legten Stellenausschreibungen des Studios nahe, dass sie an einem Reboot der Serie arbeiten. Darin war unter anderem zu lesen:

„Dieses mutige Projekt zielt darauf ab, neue Wege im Multiplayer zu beschreiten, Spielmechaniken auf neue Weise zu verschmelzen und Storytelling-Elemente tief in ein einzigartiges Universum einzubetten. […] Erfahrung in der Entwicklung von Gameplay für VR wäre hilfreich.“

Laut dem Boomberg Journalist Jason Schreier wurde „Twisted Metal“ jetzt wieder eingestellt, was darauf hindeutet, dass das Projekt nicht schnell genug oder nur unzureichend vorangekommen ist.

Zuletzt ging man von einem größeren Revival der Serie aus, nachdem die TV-Serie zu „Twisted Metal“ von Peacock erfolgreich angelaufen ist und inzwischen eine Season 2 gedreht wird. Ein neues Spiel hätte diese zumindest wunderbar ergänzt.

Der PlayStation Studios Boss Hermen Hulst kommentierte die aktuellen Schritte wie folgt:

„Wir haben uns unsere Studios und unser Portfolio angesehen, Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien bewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass einige dieser Projekte nicht vorankommen werden.“

Gleichzeitig wird es bei Firesprite wohl zu Entlassungen kommen, wobei derzeit unklar ist, wie es mit dem Studio danach weitergeht.