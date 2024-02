„Der Erfolg der Paranormal Activity-Reihe verkörpert die Kraft und Reichweite des Horror-Genres“, sagte Brian Clarke, Co-Director und Creative Director bei DreadXP. „Wenn sie dachten, dass The Mortuary Assistant gruselig ist, nutzen wir das, was wir während der Entwicklung dieses Titels gelernt haben, und verfeinern es mit einem reaktiveren und gruseligeren Spuksystem. Es wird intensiv!“

Laut DreadXP nutzt man seine bisherige Expertise, um ein einzigartiges, unvergessliches Horrorerlebnis zu schaffen, das man aus der beklemmenden Atmosphäre der Filme her kennt. Dadurch wird die Erfahrung auf überraschende neue Weise spürbar und Spieler tauchen in eine Geschichte ein, die die Überlieferungen und die Welt der Filme erweitert.

