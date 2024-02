Guerilla Games entlässt 10 % der Mitarbeiter, Horizon Online erscheint weiterhin

Im Zuge der Umstrukturierung bei Sony PlayStation werden 10 Prozent der Mitarbeiter bei Guerilla Games entlassen. Das aktuelle Projekt „Horizon Online“ soll davon jedoch nicht betroffen sein.

Sony gab am gestrigen Dienstag bekannt, dass man rund 900 Mitarbeiter im gesamten Unternehmen entlassen wird, um sich für die Zukunft besser aufzustellen. Damit folgt Sony zahlreichen anderen Studios und Entwicklern, die sich derzeit verkleinern.

40 Mitarbeiter müssen bei Guerilla gehen

Dass es bei Guerilla Games zu Entlassungen kommen wird, hatte bereits PlayStation Studios Boss Hermen Hulst bestätigt. Über die Anzahl der Mitarbeiter wurde jedoch nichts gesagt, über die nun das niederländische Magazin AD.nl berichtet, wonach 10 Prozent der Belegschaft betroffen sind. Das entspricht etwa 40 Mitarbeiter.

Hierzu beruft man sich auf Insider-Informationen, wonach intern feststehen soll, wer bei Guerilla Games gehen muss. Betroffene Mitarbeiter wurde demnach bereits informiert.

„PlayStation gab nicht bekannt, wie viele Personen entlassen wurden, Insider sagten dieser Zeitung jedoch, dass es sich um zehn Prozent des Personals oder etwa vierzig der mehr als vierhundert Mitarbeiter handele. „

Bis vor einer Woche wurden bei Guerilla Games noch neue Leute gesucht, die wohl an dem Online-Projekt arbeiten werden.

Die PlayStation Studios fühlen sich dennoch verpflichtet und sind bestrebt darin, kontinuierlich Wege zur Zusammenarbeit zu finden. Dazu wird man sämtliche Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, weiterhin die Spiele zu entwickeln, welche die Fans erwarten.

Horizon Online weiterhin in Entwicklung

Nach vier Horizon-Spielen inklusive Erweiterungen arbeitet Guerilla Games derzeit an einem Online-Projekt im Horizon-Universum, das weiterhin erscheinen wird. Das berichtet der Bloomberg Journalist Jason Schreier auf X.

Das Spiel wurde im Dezember 2022 in Jobausschreibungen enthüllt und setzt auf einen neuen Cast von Charakteren, einen einzigartigen stilisierten Look, mit dem Versprechen, dass Freunde gemeinsam die majestätische Wildnis von Horizon erkunden können.

Neben Guerilla Games wird es auch bei Naughty Dog wenig überraschend zu Entlassungen kommen, deren Workforce ebenfalls nach einer Neubewertung verkleinert wird. Das Studio hatte zuletzt am The Last of Us-Multiplayer gearbeitet, der nach mehreren Jahren in Entwicklung eingestellt wurde. Betroffen ist außerdem das Firesprite Studio („Horizon Call of the Mountain“) und das Sony London Studio, das komplett geschlossen wird.