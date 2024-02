Battlefield 2025 soll es erneut mit CoD Warzone aufnehmen

Battlefield 2042 markiert nach wie vor einen absoluten Tiefpunkt für die altehrwürdige Shooter-Reihe aus dem Hause EA und DICE. Viele Fehlentwicklungen, die schon in den Vorgängern absehbar waren, wurden hier auf die Spitze getrieben. Das Ergebnis waren katastrophale Spielerzahlen und Wertungen. Mittlerweile geht es zwar wieder bergauf, die eigentliche Hoffnung dürfte aber schon jetzt auf dem nächsten Ableger liegen. Zu dem gibt es jetzt neue Informationen, die Fans wohl erneut spalten dürften.

Battlefield 2042 soll Battle-Royale-Modus bekommen

Battlefield und Battle-Royale, da war doch was? Genau, Battlefield V wollte mit dem Firestorm-Modus den Markt erobern und fiel damit ordentlich auf die Soldatennase. Während Firestorm schon kurz nach Release im Sterben lag, platzten nebenbei die Server von CoD Warzone aus allen Nähten. Ein großer Unterschied war dabei, dass Firestorm nur spielbar war, wenn man Battlefield V gekauft hatte, während Warzone Free-2-Play angeboten wurde. Genau das ist wohl auch für das nächste Battlefield geplant.

Zumindest berichtet das der für gewöhnlich gut informierte Insider Tom Henderson auf seiner Seite. Demnach soll das nächste Battlefield, das allem Anschein nach im Oktober 2025 erscheinen wird, eine ähnliche Plattform starten, wie sie aktuell bei Call of Duty existiert. So könnten neue Teile miteinander verbunden und auch direkt in den Free-2-Play-Battle-Royale-Ableger integriert werden. Dieser soll neben dem klassischen BR-Modus auch einen an The Finals angelehnten Spielmodus enthalten, bei dem pro Runde ein Team eliminiert wird.

Damit das Ganze nicht der nächste Reinfall wird, hat man erfahrene Köpfe ins Team geholt. Das Franchise liegt jetzt in den Händen von Vince Zempalla, der sich zuvor als wichtige Kraft bei Respawn Entertainment und Infinity Ward einen Namen gemacht hat. Zur Erinnerung: Respawn hat neben den Star Wars Jedi-Spielen auch den überaus erfolgreichen Free-2-Play-Shooter Apex Legends entwickelt. Zudem ist auch Byron Beede an Bord, der eine wichtige Person im Live-Service-Team von Call of Duty innehatte.

Ob die Pläne von EA und DICE aufgehen, bleibt natürlich abzuwarten. Immerhin scheint man aber einen Plan für die Marke zu haben.