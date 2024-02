Nach jüngstem Leak wollen Xbox Series-Fans ihre Konsole loswerden

Bei Xbox reichen kleinste Gründe, um das Vertrauen in ihre Hardware zu verlieren. Ein jüngster Leak sorgt erneut dafür, dass die Xbox Series X|S so schnell wie möglich weg soll.

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, da befürchteten Fans, dass Xbox den Hardware-Markt verlassen wird. Infolgedessen tauschten Xbox-Spieler ihre Konsolen gegen Steam-Codes, PSN- und Xbox-Guthaben ein, um einem drohenden Wertverlust zuvorzukommen.

Am Ende kam nicht nur alles anders, Microsoft kündigte sogar eine neue Xbox-Hardware (Codename: Brooklyn) für dieses Jahr an und hält somit an der bisherigen Strategie fest. Nervös werden die Fans trotzdem, die einen jüngsten Xbox-Leak zum Anlass nehmen, um sich von ihrer aktuellen Hardware zu trennen.

Leak zeigte 2023 eine runderneuerte Xbox Series X

Weiße Xbox Series X All-Digital Edition?

Darüber berichtet die britische Zeitung The Sun, die sich hierbei auf den Leak zur weißen Xbox Series X beziehen. Bei dieser soll es sich um eine Xbox Series X All-Digital Edition handeln, die innen und außen komplett runderneuert wird. Neben dem zylindrischen Design in Weiß und dem Wegfall des Laufwerks werden unter der Haube wohl einige Standards wie Wi-Fi, das Kühlsystem und die Nexus-Card aktualisiert, was sich jedoch nicht auf die Performance im Allgemeinen auswirkt. Die neue Xbox Series X passt allerdings besser in die digitale Strategie von Microsoft und dürfte etwas günstiger in der Produktion und dem Verkauf werden. Realistisch ist eine Preissenkung der Xbox Series X von rund 100 EUR zu erwarten.

Zuvor tauchte ein recht ähnliches Modell in den Dokumenten der FTC im Übernahmepoker von Activision / Blizzard auf, wurde kurz darauf jedoch als veraltet und nicht mehr zutreffend von Microsofts Phil Spencer bezeichnet. Was sich seitdem geändert haben soll, ist die Farbgebung, die man als direkten Angriff auf die Designphilosophie von Sony verstehen könnte.

Neben der neuen Xbox Series X arbeitet Microsoft wohl auch an einem neuen Xbox Controller, der möglicherweise immersive Features wie der DualSense Controller der PS5 unterstützt. Microsoft lobte stets den Ansatz von Sony, den man gerne auch auf Xbox hätte. Dazu wollte man etwas Eigenes in der Art entwickeln. Dann wäre noch die Frage nach einem Mid-Gen Refresh der Xbox Series X, den Microsoft anders als Sony mit der PS5 Pro wohl nicht anstrebt.

Ob eine neue Xbox Series X kommt oder nicht, ist bislang jedoch nicht sicher bestätigt. Die Ankündigung wird irgendwann in diesem Sommer erwartet, mit einer Verfügbarkeit im Herbst.