Twisted Metal bei Firesprite & für PS VR2 in Arbeit?

„Als Lead AI Programmer sind sie für das Entwickeln hochmoderner KI-Verhaltenssysteme und der gesamten NPC-Gameplay-Architektur verantwortlich. Sie werden an Plattformen der nächsten Generation und in Bereichen wie, aber nicht nur beschränkt auf – KI, NPC-Verhalten, Wegfindung, Navigation usw. arbeiten.“

„Dieses mutige Projekt zielt darauf ab, neue Wege im Multiplayer zu beschreiten, Spielmechaniken auf neue Weise zu verschmelzen und Storytelling-Elemente tief in ein einzigartiges Universum einzubetten. […] Erfahrung in der Entwicklung von Gameplay für VR wäre hilfreich.“

Das lässt sich aus neuen Hinweisen in aktuellen Jobausschreibungen ableiten, die via ResetEra zusammengesammelt wurden. Darin ist die Rede von einem neuen AAA-Multiplayer Game, das auf der Unreal Engine 5 entsteht.

Seit einiger Zeit wird vermutet, dass sich neben der bestätigten TV-Serie zu Twisted Metal auch ein neues Spiel in Arbeit befindet. Hier wird inzwischen das Sony eigene Studio Firesprite als Entwickler vermutet, die neben der PS5-Version an einem PS VR2- und PC Port arbeiten könnten.

