Project Nomad – In-Ear Kopfhörer für PS5 in Arbeit – Gerücht

Parallel dazu soll auch neues Wireless-Headset unter dem Codenamen Voyager in Entwicklung sein, das ebenfalls im kommenden Geschäftsjahr erscheint. Damit orientiert man sich angeblich an den Features des Inzone H7 , das zuletzt speziell für PC-Gamer entwickelt wurde.

Zudem wäre es eine logische Weiterentwicklung, die vorrangig bei VR- und AR-Lösungen zum Einsatz kommt. Mit PlayStation VR2 macht es also durchaus Sinn, auch in diesem Punkt auf eine drahtlose Lösung zu setzen, die möglichst komfortabel daher kommt.

Diese werden wohl unter dem Codenamen Project Nomad entwickelt und sollen bis Ende März 2024 erscheinen. Diese wäre deutlich komfortabler als Over-Ear-Headsets und folgen damit dem aktuellen Trend. Quellen ( via ), die damit vertraut sind, sprechen hier von einer Batterielaufzeit von 5 Stunden und einem klassischen Case, das via USB Type-C geladen wird.

