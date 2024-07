Dragon Ball: Sparking! ZERO – Trailer stellt Saiyajin und Namek vor

Dragon Ball: Sparking! ZERO erscheint am 11. Oktober 2024.

Die Namek-Saga führt uns in die eisigen Weiten des Planeten Namek, wo das Schicksal des Universums auf dem Spiel steht. Begleitet von Vegeta, Gohan, Krillin und dem mutigen Namekianer Nehl, tritt Son-Goku dem tyrannischen Freezer und seiner Elite entgegen. Die Saga präsentiert uns eine beeindruckende Palette an Gegnern, von den skrupellosen Ginyu-Kommando-Mitgliedern bis hin zu Freezers verschiedenen, immer mächtiger werdenden Formen, die ihren Höhepunkt in der epischen Schlacht gegen den Super-Saiyajin finden.

Bandai Namco stellt heute Saiyajin und Namek in Dragon Ball: Sparking! ZERO mit einem neuen Trailer vor, die aus den ersten beiden DRAGON BALL Z-Sagas

What do you think?