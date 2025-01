The House of Da Vinci VR erscheint bald für PlayStation VR2

Mit The House of Da Vinci VR erwartet PS VR2-Spieler bald ein visuell beeindruckendes, tiefgründiges Rätselerlebnis, das Geschichte und Fantasie auf faszinierende Weise verbindet. Wer sich für mysteriöse Rätsel und immersive Abenteuer begeistert, sollte dieses Spiel nicht verpassen!

Nach dem gefeierten Erfolg von The House of Da Vinci auf anderen Plattformen kündigt das Studio nun die baldige Veröffentlichung der VR-Adaption für PlayStation VR2 an – ja, das Headset lebt noch, irgendwie. Fans von Rätselspielen können das Spiel bereits im PlayStation Store auf ihre Wunschliste setzen, um sofort benachrichtigt zu werden, sobald es verfügbar ist.

