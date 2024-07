The Texas Chain Saw Massacre: Neuer Museum-Mode mit Rätseln und Geschichtstour angekündigt

Gun Media veröffentlicht am morgigen Mittwoch ein neues Update für The Texas Chain Saw Massacre. Damit wird ein brandneuer Museum-Mode eingeführt, der schon jetzt unglaublich spannend klingt und eine Zeitreise durch das Franchise erlaubt.

Im neuen Museum-Mode können die Spieler das Anwesen der Sawyer-Familie auf eigene Faust erkunden und in Ruhe mehr über das Franchise im Allgemeinen erfahren, das seit Jahrzehnten die Horror-Fans begeistert. Zudem können hier einige Rätsel gelöst und der Schauplatz bis in den letzten Winkel erforscht werden, um schneller in die Multiplayer-Schauplätze hineinzufinden.

Für Fans des Films und dessen Geschichte

Der Museum-Mode wurde speziell für Fans des Films und für Geschichtsinteressierte entwickelt. In diesem Modus können Spieler eine virtuelle Ausstellung besuchen, die umfangreiche Informationen und Artefakte aus dem Film präsentiert. Dies umfasst detaillierte Modelle der Schauplätze, darunter das berüchtigte Haus der Sawyer-Familie, sowie originalgetreue Nachbildungen der Requisiten und Kostüme. Spieler können durch diese digital rekonstruierte Welt navigieren und dabei Hintergrundgeschichten und Anekdoten über die Produktion des Films erfahren.

Besonders bemerkenswert ist die Integration von Interviews und Dokumentationen im Museum-Mode. Diese bieten exklusive Einblicke von Regisseur Tobe Hooper, den Schauspielern und der Crew, die an dem Originalfilm gearbeitet haben. Diese Interviews beleuchten die Herausforderungen und kreativen Entscheidungen, die während der Produktion des Films getroffen wurden, und geben den Spielern ein tieferes Verständnis für die Entstehung dieses Horrorklassikers.

Ein weiterer Höhepunkt des Museum-Mode ist die Möglichkeit, seltene und bisher unveröffentlichte Fotos und Skizzen zu betrachten. Diese visuellen Materialien bieten eine neue Perspektive auf die künstlerische Vision und die handwerklichen Details, die in die Gestaltung des Films und des Spiels eingeflossen sind. Zudem werden verschiedene Versionen des Drehbuchs und Notizen von Tobe Hooper präsentiert, die die Evolution der Handlung und der Charaktere dokumentieren.

Der neue Museum-Mode ist somit eine wertvolle Gelegenheit, tiefer in die Welt dieses ikonischen Films einzutauchen und die kulturelle Bedeutung und den Einfluss, den er auf das Horror-Genre hatte, zu würdigen. Dieser Modus stellt nicht nur eine Hommage an den Originalfilm dar, sondern auch eine informative und unterhaltsame Ressource für alle, die mehr über die Entstehung und den nachhaltigen Erfolg dieses Meisterwerks erfahren möchten.

Die restlichen Patch Notes zum morgigen Update hat Gun Media unter diesem Link veröffentlicht. The Texas Chainsaw Massacre erscheint später in diesem Jahr noch als physische Steelbook Edition, die vor wenigen Tagen angekündigt wurde.