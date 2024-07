PlayStation Store Summer Sale: Runde 2 mit neuen Blockbuster-Deals

Rollenspiel-Enthusiasten werden sich über die Angebote für Spiele wie „Baldur’s Gate 3“ und „Rise of the Ronin“ freuen, die zu erheblich reduzierten Preisen erhältlich sind. Diese Spiele bieten Dutzende von Stunden fesselnder Geschichten und komplexer Gameplay-Mechaniken, die für viele Stunden Unterhaltung sorgen. Auch Indie-Spiele sind prominent vertreten, mit Highlights wie „Hades“ und „Celeste“, die ebenfalls zu attraktiven Preisen angeboten werden.

Unter den Top-Angeboten der diesjährigen Summer Sale finden sich einige der größten Titel der letzten Jahre. Blockbuster wie „The Last of Us Part II“ und „God of War Raganrök“ sind stark reduziert und bieten eine großartige Gelegenheit für diejenigen, die diese preisgekrönten Spiele noch nicht gespielt haben. Auch Fans von Action-Adventures kommen mit Rabatten auf „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Star War Jedi Survivor“ voll auf ihre Kosten.

