The Texas Chain Saw Massacre: Special Collector’s Edition Steelbook angekündigt

„Ich habe Gary Pullin schon lange im Auge. Ich bewundere seine Kunst und seine Herangehensweise an Horror. Als wir beide zusammenkamen und anfingen, darüber nachzudenken, wie dieses Steelbook aussehen könnte, war es, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Es war ein absolutes Vergnügen, mit Gary zu arbeiten, und ich hoffe, die Fans lieben, was er geschaffen hat. Da ich selbst ein Horror-Nerd bin, wollte ich nur etwas anbieten, das ich selbst sammeln möchte. Etwas, auf das ich stolz wäre, wenn es in meinem Regal stünde, und ich denke, das haben wir geschafft.“

Dieses SteelBook fängt die Schönheit und den makabren Ton des Spiels mit exklusiven Illustrationen des legendären Künstlers Gary Pullin ein. In erdigen Gelb- und Grüntönen werden die Silhouetten der Slaughter Family und ihrer Opfer gezeigt, wie sie inmitten von Wildblumen am Rand von Leatherface’s Chainsaw entlanglaufen. „Eine wunderschöne Darstellung für ein Spiel, das Kritiker als „mit nichts anderem im Horrorgenre vergleichbar, egal in welchem ​​Medium,“ schreibt Gun Media.

Gun Interactive hat zum ersten Jubiläum von The Texas Chain Saw Massacre ein Special Collector’s Edition Steelbook angekündigt, das für PS5 und Xbox Series X|S verfügbar sein wird.

