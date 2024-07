SMITE 2: Das finale Alpha-Wochenende ist gestartet

Zusätzlich werden drei neue Cross-Gen-Skins, Mr. Knuddel Ymir, Goth Gourmet Morrigan und der kosmische Vollstrecker Thanatos, in „SMITE 2“ für diejenigen verfügbar sein, die diese Skins in „SMITE“ besitzen und ihren SMITE 2-Account verknüpft haben. Weitere Informationen zur Kontoverknüpfung finden Spieler in den offiziellen FAQs .

Der beliebte Arena-Modus in „SMITE“ kehrt in „SMITE 2“ mit noch mehr Action und neuen Möglichkeiten zurück. Dieser rasante Prügelspielmodus bietet Spielern die intensivsten und chaotischsten 5v5-Kämpfe, die SMITE zu bieten hat.

An diesem Wochenende bietet sich die vorerst letzte Geglegenheit, um am Alphatest für „SMITE 2“ teilzunehmen. Diesmal stehen wieder neue Inhalte bereit, darunter der neue Spielmodus Arena.

What do you think?