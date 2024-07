Wochenendtipps für PS5: Sci-Fi- und Mittelalter-Action trifft auf Soulslite

Ein neues Wochenende steht an und somit wieder ein paar Empfehlungen, welche Spiele sich diesmal besonders lohnen. Ob Sci-Fi-Action, Mittelalter-RPG oder Soulslite-Herausforderung – das sind unsere Tipps, um die kommenden Tage zu verbringen.

Concord Open Beta

Ab sofort ist die Open Beta von Concord verfügbar, an der nun absolut jeder Spieler ohne Einschränkungen teilnehmen kann. Eine neue Karte auf dem Planeten Akkar und ein brandneuer Spielmodus bereichern die zweite Testphase.

Der neue Spielmodus Gebietskontrolle verspricht intensive Gefechte und strategisches Gameplay. Hier kämpfen zwei Teams um die Kontrolle über verschiedene Punkte auf der Karte. Das Team, das am Ende der Runde die meisten Punkte hält, gewinnt. Dieser Modus erfordert Teamwork und Kommunikation, da die Spieler zusammenarbeiten müssen, um Gebiete zu erobern und zu verteidigen.

Throne and Liberty Open Beta

Wer es etwas historischer mag, sollte einen Blick auf Throne and Liberty von NCSoft werden, das ebenfalls als kostenlose Open Beta verfügbar ist.

Throne and Liberty präsentiert sich nicht nur mit einer atemberaubenden Open World, sondern bietet gleichzeitig die Bühne für gewaltige Schlachten, die Spielerherzen höher schlagen lassen. In großangelegten Open-World-Dungeons, Gildenkämpfen, Open-World-PvPvE und Arch-Boss-Begegnungen treffen tausende Spieler gleichzeitig aufeinander, um entweder gegeneinander anzutreten oder gemeinsam epische Herausforderungen zu bewältigen.

Einzigartige Kampfsysteme ermöglichen es den Spielern, zwei Waffen gleichzeitig zu führen und sich im Kampf in verschiedene Kreaturen zu verwandeln. Diese zusätzliche Flexibilität eröffnet neue taktische Möglichkeiten und sorgt für ein dynamisches und abwechslungsreiches Spielerlebnis.

Die Open Beta ist bis zum 23. Juli verfügbar.

Flintlock: The Siege of Dawn

Wer auf Herausforderungen steht, sollte einen Blick auf das Soulslite Flintlock: The Siege of Dawn von A44 Games werfen.

Flintlock: The Siege of Dawn entführt euch in eine atemberaubende, aber gleichzeitig gefährliche Welt, wo Magie und Schießpulver in einem explosiven Zusammenspiel miteinander kollidieren. In diesem fesselnden Action-Soulslite- RPG schlüpft ihr in die Rolle von Nor Vanek und begebt euch zusammen mit eurem mystischen Begleiter Enki auf einen unerbittlichen Kampf gegen die Götter und ihre furchterregende Armee der Toten.

Mit einer einzigartigen Mischung aus Schießpulverwaffen und Magie lassen sich anspruchsvolle Kampfsituationen meistern und die belagerten Dörfer dieser einst friedvollen Welt befreien. Zudem lassen sich weitläufige Gebiete voller Geheimnisse und verborgener Schätze erkunden, während man seine Ausrüstung mit mächtigen Waffen und einzigartigen Fähigkeiten aufwertet. Doch der Kampf gegen die Götter ist kein leichtes Unterfangen. Nor muss mehr als nur eine geschickte Soldatin sein, um die Menschheit zu retten.

Das ist nur eine kleine Auswahl an Spielen, die sich aktuell lohnen oder wo ein erster Blick möglich ist. Welches Game ist euer Wochenend-Favorit?