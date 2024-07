Concord: Auftakt zur Open Beta, das ist ab heute neu

Die Open Beta von Concord ist gleichzeitig auch die erste echte Feuerprobe für das Live-Service-Spiel, die das tatsächlich Interesse an dem Spiel zeigen wird. Die PC-Spielerzahlen auf Steam waren bisher nicht so berauschend, allerdings auch an die Vorbestellung von Concord gebunden. Nach diesem Wochenende gibt es dafür keine Ausrede mehr und es wird sich zeigen, ob Concord ein Hit oder Pass wird.

Die Knochenminen entführen die Spieler in eine unwirtliche Umgebung voller Gefahren. Die karge Landschaft und die zerklüfteten Ruinen bieten den perfekten Schauplatz für spannende Kämpfe und erkundungsreiche Abenteuer. Neue Gegner und Herausforderungen warten auf Entdecker, die sich in die Tiefen wagen.

Sony und Firewalk Studios starten heute in die Open Beta-Phase von Concord, an der alle Spieler teilnehmen dürfen, unabhängig vom Vorbestellstatus oder PlayStation Plus-Abo. Mit dieser gibt es auch einige Neuerungen, auf die sich Teilnehmer freuen können.

